Martin Piskorski, der den "Tamino" in der legendären Produktion von Peter Stein an der Mailänder Scala gesungen hat und in derselben Partie auch in der aktuellen "Zauberflöte"-Produktion im Steinbruch St. Margarethen zu erleben ist, singt am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr gemeinsam mit Ildikó Raimondi in der Operettengala auf der Burg Gars. Er springt kurzfristig für Herbert Lippert ein, der erkrankt ist.

Zum 200. Geburtstag von Franz von Suppè stehen in der Burg Gars an diesem Abend Welthits der Operette aus Wien und Gars am Kamp, wo der Komponist ja viele Sommer verbracht hat, im Mittelpunkt. Exklusive Besonderheit: Maestro Johannes Wildner präsentiert mit der Klangvereinigung Wien die „Fantasie über Themen von Suppè", ein vom Garser Akkordeon-Genie Otto Lechner komponiertes Werk, in dem dieser auch selbst den virtuosen Solopart übernimmt. Außerdem kommt es am 29. Juni zu einer europäischen Erstaufführung von „Triptych", einer Komposition des österreichischen Operettenkomponisten Joseph Beer.