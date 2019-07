Mit einer nahezu unglaublichen Geschichte wartete am vergangenen Samstag Oper Burg Gars-Intendant Johannes Wildner zu Beginn der „Operettengala“ anlässlich des vor 200 Jahren geborenen Franz von Suppè, einem langjährigen Garser Sommerfrische-Gast auf.

Dann bekam der Ersatz-Sänger Singverbot ...

„Am Donnerstag in der Früh hat Herbert Lippert absagen müssen, nachdem er nach einer Verkühlung zu viele geschluckt und eine Blutvergiftung bekommen haben. Darauf sind wir in St. Margarethen fündig geworden und haben ,Tamino’ Martin Piskorski loseisen können.“ Als das Publikum schon erleichtert klatschte, setzte Wildner noch eins drauf: „Und heute Samstag hat der wegen einer Rachenentzündung vom Arzt eine Woche Singverbot bekommen …“

Aber schließlich ist es doch noch gelungen, einen tollen Sänger zu engagieren, nämlich von den Festspielen in Langenlois („Die Csárdásfürstin“) Franz Gürtleschmied, der mit seinen gelungenen Auftritten das Pech in Glück verwandelte.

Ein glückliches Händchen hatten die Verantwortlichen bei der Verpflichtung von Kammersängerin Ildikó Raimondi, die mit „Hab‘ ich nur deine Liebe“ aus Suppès „Boccaccio“ (Wildner: „Wenn das Stück schon nicht in Gars geschrieben wurde, ist es doch in seinem Kopf hier entstanden.“) oder Franz Lehárs „Meine Lippen, die küssen so heiß“ das Publikum begeisterte. Ebenso wie Gürtelschmied mit zwei bekannten Lehár-Melodien, „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert.“ Als Zugabe durften zwei Duette („Lippen schweigen“, „Tanzen möcht’ ich“) natürlich nicht fehlen.

Garser Erstaufführung von Otto Lechners Werk

Wenn schon die Gala im Zeichen Suppès stand, durften natürlich die Ouvertüren „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“ und „Dichter und Bauer“ nicht fehlen, famos unter Wildners Leitung von der Klangvereinigung Wien dargeboten. Sie begleitete auch den virtuosen Akkordeonisten Otto Lechner bei seiner Komposition „Zur Weihe des Hauses“, einer Garser Erstaufführung, der dafür Anleihen bei Suppè nahm und meinte: „Ich geb‘s zu, ich habe gestohlen, aber ich bin ein ehrlicher Dieb …“

Etwas aus dem Rahmen fiel die europäische Erstaufführung „Triptych“, einer Suite für symphonisches Jazzorchester des gebürtigen Polen Joseph Beer.