„Wir machen ein Angebot mit einer spannenden Konzertprogrammierung, angeführt von einer sensationellen Inszenierung von Beethovens ,Fidelio’ unter der Regie von Stephan Bruckmeier“, rückte Oper Burg Gars-Intendant Johannes Wildner, der Dirigent der neun Aufführungen (ab 20. Juli) das Highlight der diesjährigen Saison ins rechte Licht.

„Wir haben uns in den letzten Jahren konsequent zu einem Kulturangebotsbetrieb entwickelt, nicht nur von der Dichte, sondern auch von den Aufführungen her“, ist er „recht stolz“ auf die hochwertige qualitative Schiene. „Jetzt kommt es darauf an, unsere Wahrnehmbarkeit zu erhöhen. Dazu gehört das Schmuckkästchen Burg ebenso wie T-Shirts, die auf uns aufmerksam machen.“

„Wir werden die Atmosphäre in Gars und der Region im Hintergrund unterstützen!“ Julius Kiennast, Förderverein

Das Programm verfolge weiter die „Garser Dramaturgie“, die sich mit der Aufklärung, die Europa in den letzten über 230 Jahren viel gebracht hat, beschäftigt. „Wir konfrontieren die Menschen mit Kunstwerken, die durchaus auch unterhaltenden Charakter haben können. Um den Fidelio herum haben wir ein eng gefasstes Angebot.“

Besondere Würdigung Franz von Suppé

Dazu gehört natürlich auch die Würdigung des vor 200 Jahren geborenen Wahl-Garsers Franz von Suppé mit zwei Konzerten: Am 29. Juni wirken bei einer Operettengala Ildikó Raimondi und Herbert Lippert sowie Otto Lechner mit, am 31. August kommt Erwin Ortner und seinem Arnold Schoenberg-Chor. „Und 1.241 Menschen auf der Tribüne werden unter seinem Dirigat mitsingen“, ist der Opernintendant überzeugt. „Darauf freue ich mich besonders. Das ist Kunst zum Mitleben im Opernhaus des Waldviertels.“

Und wie passen Andy Lee Lang mit seiner Elvis-Show (am 23. August) und „Die Paldauer“ (am 6. September) in das Konzept? „Wir öffnen das Opernhaus des Waldviertels auch für Fremdveranstalter, die sich hier einmieten, und stellen die Burg zur Verfügung“, so Bürgermeister Martin Falk, „das ist ein neuer Aspekt, den wir uns heuer einmal ansehen wollen.“ Er leitete im Anschluss an das Exklusiv-Gespräch mit der NÖN die Sitzung des neu gegründeten Beirats, der ihm zur Seite stehen wird. „Bei jenem für den laufenden Betrieb führt Julius Kiennast den Vorsitz, bei jenem für bauliche und künstlerische Vorhaben Johannes Wildner.“

Für die finanziellen Belange ist Peter Schneyder verantwortlich. Bei ihm laufen auch die Fäden für bauliche Veränderungen zusammen: „Zuerst die Modernisierung der Lounge und der Zuschauertribüne, unter der ein neues Vestibül mit Verkaufsraum und WC-Anlagen entsteht. Kleinere Vorhaben sind im Bühnentrakt vorgesehen, da gibt es etliche erneuerungsbedürftige Sachen wie eine neue Regiekabine mit fixen Verkabelungen, dazu kommt die digitale Vermessung der Burg auf den Millimeter genau, Untersuchungen der Mauern und des Bodens, die in eine Studie einfließen betreffend die Nutzung der gesamten Burg. Diese Studie sollte Mitte des Jahres fertig sein.“

Mitglieder stellen rund 25.000 Euro zur Verfügung

Kiennast ist auch Obmann des Fördervereins, der die Ideen von Geschäftsführer und Intendanten mit Beträgen unterstützt, für die im normalen Budget kein Platz ist: „Wir wollen die Werbung etwa in Form von Fahnen oder T-Shirts ausbauen und Vereine und Institutionen wie den Wirtschaftsbund, Frau in der Wirtschaft oder das Wirtschaftsforum Waldviertel ansprechen, natürlich auch Schulen und Pensionisten.“ Rund 25.000 Euro habe man sich dafür vorgenommen, Geld, das von derzeit 106 Mitgliedern kommt. Grundtenor: „Wir werden Atmosphäre und Stimmung in Gars und der Region im Hintergrund unterstützen.“

Nicht vergessen werden dürfen laut Schneyder und Wildner auch die „lokalen Kräfte“, denn der GMV Gars ist ebenso in das Veranstaltungsprogramm eingebunden wie die Garser Bürgermusik und die W. A. Mozart Musikschule Horn.

Das genaue Programm, das schon am 13. April mit „Chopin bei Kerzenlicht“ startet, ist unter www.burggars.at zu finden, die Folder zu allen Veranstaltungen liegen demnächst an allen wesentlichen Orten in Gars und Umgebung auf.