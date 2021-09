Im Ort Unterthumeritz ging es vergangene Woche drunter und drüber. Der Grund war ein Filmdreh für den ORF-Landkrimi „Der Schutzengel“ (die NÖN berichtete). Als Drehort durfte das Feuerwehrhaus Unterthumeritz herhalten.

Das freute natürlich die örtliche Feuerwehr ganz besonders, die die Filmcrew tatkräftig unterstützte. „Am Anfang waren wir nur etwas verwundert, weil der Anruf auch relativ kurzfristig kam. Es war dann aber natürlich selbstverständlich, dass wir mithelfen“, erklärt Feuerwehrkommandant Marcel Prahtel. Dass das eigene Feuerwehrhaus jetzt zum Filmstar wird, sei natürlich etwas ganz Besonderes.

Gedreht wurde unter anderem am letzten Mittwoch, aber auch schon die Woche zuvor am Freitag. Der Drehtag am Mittwoch kam dabei nur zustande, da das Wetter an den Tagen davor nicht mitspielte. Auch von technischer Seite war der Dreh nicht vom Glück gesegnet. So fiel das Notstromaggregat der Filmcrew aus. Die Feuerwehr Unterthumeritz war natürlich zur Stelle und stellte ihr eigenes 14,4 KV Notstromaggregat auf.

Daneben wurde auch mitgeholfen, wo nur möglich und das Feuerwehrhaus auf Hochglanz gebracht. Mitglieder der Feuerwehr Unterthumeritz werden im fertigen Produkt allerdings nicht zu sehen sein. Statisten wurden für den Dreh nicht benötigt. Für Kommandant Marcel Prahtel war die Organisation für den Filmdreh übrigens mit einem nicht unerheblichen Handicap verbunden. Aufgrund einer Knieoperation war er die vergangenen Tage ans Krankenhausbett gefesselt, was ihn aber nicht davon abhalten konnte, die Aktion vom Spital aus zu organisieren.