Wieder viele Gäste beim Pfarrfest

Am Samstag, beim Heurigenbetrieb, boten die Mitglieder der Jungschar eine Kinderbetreuung an und betrieben anschließend eine Cocktailbar. Auch das von den Ehrenamtlichen und Mitgliedern des Pfarrgemeinderates zubereitete kulinarische Angebot mit warmen Speisen am Sonntag fand großen Anklang. Firmen, Künstler und Selbstständige stellten für die Tombola rund 230 Preise wie Eintrittskarten für die Oper, das Museum, das Festival sowie Kunstwerke und kulinarische Spezialitäten aus der Region und vieles mehr zur Verfügung.

Sowohl Pfarrer Robert Bednarski als auch Linda Marlovits, Beatrix Popp und Susanne Schuhmayer vom Pfarrgemeinderat waren mit der gelungenen Veranstaltung sehr zufrieden, ebenso Bürgermeister Martin Falk, Vizebürgermeisterin Paula Uitz sowie einige Gemeinderäte, die sich das Fest nicht entgehen ließen.