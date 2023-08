Michal Novenko brachte Pernegger Orgel zum Klingen

In der Klosterkirche konzertierte am 29. Juli der bedeutende tschechische Organist, Komponist und Professor am Prager Konservatorium, Michal Novenko. Er brachte eine breite Facette der Werke von Giromlamo Frescobaldi, Johann Jakob Froberger, Pablo Bruna und William Byrd.

Novenko studierte am Prager Konservatorium das Fach Orgel und Improvisation, sowie Komposition, Dirigieren und Musiktheorie. Von 1983 bis 1987 besuchte er die Meisterkurse für Orgel bei Jean Guillou in Paris. Weiters absolvierte er ein Sommerpraktimum an der Musikakademie im italienischen Siena. Seine Konzerttätigkeit erstreckt sich über den gesamten europäischen Raum und Übersee. Große Auslandserfolge wurden auch mit einem Auftritt in San Antonio 1996 begründet, die ihn auch nach Jerusalem und in die Republik Südafrika führten.

Die Eckpfeiler des Konzertes in Pernegg bildeten etwa Toccata in d und a, Kyrie-Christe-Kyrie und Toccata per I´elevazione. Daneben gab es Canzona in C, . Fantasia in a und Tient de I'tono de mano derecha zu hören. Nach dem Konzert gab es die Möglichkeit sich mit dem Musiker, der zu den Meistern der Improvisation zählt, auszutauschen.

Bereits vor dem Konzert erzählte Pater Sebastian Kreit Bemerkenswertes über die Geschichte der Stiftskirche und deren Baumeister. Aber auch über die vielen bemerkenswerten Kunstwerke im Innenraum, von Malerei, Schnitzereien, Bildhauerkunst bis zu der historischen Orgel wusste er zu berichten.