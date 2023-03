Wartberger Dorfhaus ist gut im Zeitplan

Die Wartberger kommen ihrem Ziel immer näher: Der Bau des neuen Dorfhauses schreitet zügig voran.

Der Bau eines Dorfhauses als Kommunikationszentrum für den Ort war schon lange ein Wunsch der Bürger. Im Frühsommer 2022 erfolgte dann der Baustart für dieses lange vorbereitete Projekt (die NÖN berichtete). Mittlerweile sind die Arbeiten mit tatkräftiger Unterstützung der Wartberger Bevölkerung gut vorangeschritten. „Das und auch weitere Projekte in Wartberg zeigen, was alles gemeinsam für den eigenen Ort erreicht werden kann“, sagt Dorferneuerungsobfrau Maria Weber.

Der Rohbau ist so gut wie fertiggestellt, auch die Fenster sind schon eingebaut. Auf 450 m² wird hier ein moderner, zweckmäßiger Bau mit Flachdach samt Photovoltaik-Anlage errichtet. Das Gebäude soll dabei gleich mehrere Funktionen vereinen. So erhält die Feuerwehr einen neuen Standort und der Musikverein ein neues Probenlokal. Auch ein Veranstaltungssaal ist im Gebäude integriert. Insgesamt sind Baukosten von 1,2 Mio. Euro, die zu je einem Drittel vom Land, Gemeinde und der Feuerwehr Wartberg – seitens der Wehr vor allem durch Eigenleistungen – übernommen werden, vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird für Mitte 2024 gerechnet, da feiert die Wartberger Wehr ihr 100-Jahr-Jubiläum.

Auch Spielplatz im Ort soll umgestaltet werden

Umgesetzt wird der Bau des Dorfhauses im Rahmen der vierjährigen „Aktive Phase“ in der NÖ Dorferneuerung. Wartberg startete Anfang 2021 in diese Phase und hat seither schon viel umgesetzt: Am Beginn der Kellergasse am Kirchenberg wurde von der Dorfgemeinschaft 2021 im Rahmen der Aktion „Stolz auf unser Dorf“ ein Kommunikationsplatzerl mit einer Trockensteinmauer und einem Schaubienenstock errichtet. Von diesem Platz aus bietet sich ein herrlicher Blick auf Wartberg und die umgebende Landschaft. Für die Trockensteinmauer wurden – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – Steine aus dem Abbruchhaus verwendet, an dessen Stelle derzeit direkt im Dorfzentrum das neue Dorfhaus mit dem Feuerwehrhaus errichtet wird.

Mehrere tausend ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Wartberger bereits in dieses Projekt investiert. Gleich gegenüber befindet sich der örtliche Spielplatz, der heuer noch attraktiver gestaltet werden soll. Hier wurde vorigen Sommer ein Spielplatzfest im Rahmen des Aktionstages der NÖ Dorf- und Stadterneuerung veranstaltet, zu dessen Gelingen alle örtlichen Vereine beitrugen. Auch heuer soll wieder ein Fest organisiert werden, zu dem Jung und Alt aus der gesamten Gemeinde und darüber hinaus eingeladen sind.

Ebenfalls fortgeführt werden die saisonalen Markttage mit Direktvermarktern aus der näheren Umgebung, die der Dorferneuerungsverein seit 2021 an zwei Terminen im Jahr organisiert. Gemeinsam mit dem „WaBe“-Selbstbedienungsregal in der ehemaligen Gemeindekanzlei wird damit die Nahversorgung im Ort verbessert.

