Buntes Treiben im Horner Kunsthaus

„Primär ist der Ostermarkt ein wirtschaftlicher und touristischer Impuls für die Innenstadt. Er soll zum Verweilen einladen“, meinte Bürgermeister Gerhard Lentschig. Mit 32 Standlern gab es zur Freude von Kultur-Stadtrat und FVV-Obmann Martin Seidl ein vielfältiges Angebot, „das nicht zu unterschätzen ist“. Kunsthandwerker, Gastronomie und Kinderprogramm verwandelten das Kunsthaus und den Arkadenhof in eine Frühlingsoase.

Rund um den Ostermarkt fand man alles, was das Herz vor Ostern begehrt. So gab es ein breites Angebot an traditionellem und modernem Kunsthandwerk aus Glas, Holz und Keramik, handbemalte Ostereier und gestrickte Osterdecken, Schokohasen und andere Süßwaren. Handgemachtes und geschmackvolle Dekoration für Heim und Garten waren ebenfalls zu finden. „Wir positionieren uns als Stadt der Begegnung. Dafür steht auch der Ostermarkt“, sagte Seidl.

Die feierliche Eröffnung des Ostermarktes erfolgte durch Bürgermeister Gerhard Lentschig, Kulturstadtrat Martin Seidl und Organisator Karl Kroll, der auch seine Nachfolgerin im Organisationsteam, Christine Frank, vorstellte.

