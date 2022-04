„Ei-Zeit" auf dem Eggenburger Hauptplatz

Werbung

Eier aus Filz, Schokoeier, bemalte Eier, Holzeier, gekochte bunte Eier – jegliche Variante von Eiern konnten die zahlreichen Besuchern am Ostermarkt in Eggenburg entdecken. Sei es in den Arkaden der historischen Häuser oder in der Manufactura im ehemaligen Rollipop-Gebäude wurden Kunsthandwerk und Handwerk sowie österliche Dekoration zur Schau gestellt. Die Osterhasen Viktoria Brinnich und Pia Müllauer verteilten Süßigkeiten, Kinder konnten bei einer Rätselrallye auf dem Hauptplatz mitmachen. Durch das eisige Wetter zog es viele Kinder in das Generationenzentrum bei Sandra Fasching und Margit Haider zum Aufwärmen, wo es Bastelstationen gab und einen Turnsaal, um sich auszutoben. Für gute Musik sorgte an einem Tag die Band Sound Exit rund um Marlene Pregesbauer und am anderen Tag die Vienna Blues Association. Ein gelungener Auftakt für die Osterzeit.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.