Horn wird wieder zum Akkordeon-Mekka

HORN Horn wird vom 8. bis 11. Juni wieder zum Zentrum der Musik-Szene in der Region. Denn Akkordeon-Virtuose Otto Lechner lädt zur zweiten Ausgabe des von ihm kuratierten Musikfestivals „Invention & Memories“ ins Kunsthaus Horn.

Dabei stehen vier Tage lang mit ihm befreundete musikalische Weggefährten und exzellente Musiker bzw. Künstler auf der Bühne. Die Liste an Stars ist mit Louie Austen, Felix Bennent, Melissa Coleman, John Gillard, Andi Hadl, Patrice Heral, Ramona Kasheer, Arnulf Lindner & Band, Alex Miksch, Max Nagl, Erika Pluhar, Karl Ritter und die KOMBOjaner, Peter Rom, Pamelia Stickney, Erik Trauner, Hans Tschiritsch und den Klangnomaden lang. Lechner selbst ist sowohl am Akkordeon als auch am Keyboard zu erleben. Geboten wird bei diesem Festival ein dichtes Programm von Jazz, Rock, Blues, World und Improvisation über Erinnerungen an John Lennon bis zur Vorstellung skurriler musikalischer Erfindungen in Form von Objekten und Fotos von Hans Tschiritsch.

Er wolle mit seinem Festival seine Musik und künstlerischen Ideen umsetzen sowie sein Publikum emotional berühren und erfreuen, sagt Lechner. Musik sei ein schlechter Trost, aber manchmal der beste, den es gebe. „Wenn Musik gelingt, dann lässt sie uns erahnen, wie hochentwickelter Individualismus und gemeinsames Handeln zusammenklingen und sich befruchten können“, sagt Lechner. Zum Beweis solle das Festival „Inventions & Memories“ dienen. Es solle nicht einfach eine Abfolge von Konzerten, sondern vielmehr eine gesellige Begegnung von Menschen sein, die sich in irgendeiner Form mit Musik beschäftigen. Höhepunkt: Die tägliche Jamsession Besondere Vorfreude herrscht bei Lechner übrigens schon auf die Jamsessions, die jeden Abend nach den Konzerten passieren werden. Schauplätze der Konzerte sind der Garten, der „Tonkeller“ und der „Taffasaal“ des Kunsthauses sowie ein lauschiger Ort in der freien Natur in der Umgebung von Horn, wobei Atmosphäre und Akustik eine wichtige Rolle spielen. Lechner zum Spielort: „Das Kunsthaus, seine Räumlichkeiten und der schöne Garten sind aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit und Vielfalt ideal. Es gehe auch darum, die Örtlichkeit in die Dramaturgie zwischen Musik und Architektur einzubinden.

Veranstalter des Musikfestivals ist der Verein Kultur im Tonkeller, der seit sechs Jahren den „Tonkeller“ im Kunsthaus Horn ganzjährig bespielt und den Schwerpunkt der Veranstaltungen in Konzerte und Kabaretts setzt. Der Verein ist in Zusammenarbeit mit dem vor Ort befindlichen Restaurant Ausklang eines von elf Bühnenwirtshäusern in Niederösterreich.

Die genauen Konzert-Termine finden Sie im Veranstaltungskalender auf Seite 69.