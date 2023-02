Horn wird jetzt zur Schwammstadt

Werbung

Nach der Umsetzung des großen Stadtsee-Projekts wird im Frühjahr jetzt auch noch der Parkplatz am Stadtsee-Geländer in der Raabser Straße neu gestaltet. Die Pläne für das Projekt wurden jetzt unter Federführung von Stadtrat Manfred Daniel im Ausschuss Bau und Verkehr gemeinsam mit Schwammstadt-Planer Johannes Selinger fertiggestellt. Insgesamt investiert die Stadtgemeinde rund 210.000 Euro in die Neugestaltung.

Und dabei setzt die Stadtgemeinde Horn auf das „Schwammstadt-Prinzip“. Damit soll das Projekt so umgesetzt werden, dass es auch dem Klimawandel gerecht wird. Dafür wird unter der Asphaltdecke ein „Schwamm“ eingebaut, der Regenwasser zurückhält und den neu gepflanzten Bäumen einen optimalen Lebensraum bietet. Mit dem Schwammstadt-Prinzip soll Bäumen in der Stadt das Überleben im Straßenraum ermöglicht werden. Die „Schwammstadt“ gilt als innovatives System, das die gesunde Entwicklung von Bäumen mit großen Kronen in befestigten Flächen ermöglicht. Dazu wird unterirdisch Retentionsraum für die Niederschlagswässer geschaffen, erklärt Daniel.

Zehn neue Bäume und zusätzliche Stellplätze

Ein weiterer Vorteil der Schwammstadt-Bauweise: Der Wurzelraum von Bäumen kann, ohne Schäden zu verursachen, unter der befestigten Flächen liegen. Dafür muss der Straßenunterbau eine geeignete Struktur aufweisen, die sowohl den technischen Anforderungen des Straßenbaus als auch den biologischen Ansprüchen von Bäumen gerecht wird. Dafür wird Grobsplitt in den Boden eingebaut und verdichtet. Dieses „Skelettgerüst“ leitet die Lasten des Parkplatzes in den Untergrund ab. In die großen Hohlräume des Grobschlags wird ein Feinsubstrat aus mineralischen und organischen Bestandteilen eingeschlämmt, das für die Versorgung des Baums zuständig ist.

Der Parkplatz beim Stadtsee soll künftig 48 Pkw-Parkplätze, drei Behinderten-Parkplätze, drei Pkw-E-Ladestationen sowie einige Parkplätze für Mopeds und Fahrräder und Fahrradständer bieten. Foto: Foto Stadtgemeinde Horn/Edith Reischütz

Mit dem Bau soll noch im Frühling begonnen werden, sobald trockenes Wetter herrscht. Denn die Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips ist kompliziert, wie Daniel erklärt: „Es muss komplett trocken sein, weil wir zunächst eine Humusschicht mit Aktivkohle auftragen müssen“, sagt er. Nach dem Abschluss der Arbeiten für den Schwammstadt-Unterbau, den die Stadtgemeinde gemeinsam mit der Straßenmeisterei umsetzen wird, wird die Firma Held&Francke den Parkplatz fertigstellen – und das laut Daniel bis „hoffentlich Anfang Mai“, also rechtzeitig zur Badesaison. Und der Parkplatz bekommt durch die Umgestaltung sogar zusätzliche Stellplätze, insgesamt werden künftig 48 Pkw-Parkplätze, drei Behinderten-Parkplätze, drei Pkw-E-Ladestationen sowie einige Parkplätze für Mopeds und Fahrräder und eine große Anzahl an Fahrradständern zur Verfügung stehen. Übrigens: Die Ein- und Ausfahrt werden laut Daniel getrennt, sodass ein Einbahn-System entstehen kann.

Die Erneuerung des Parkplatzes freut natürlich auch Umweltstadträtin Isabel Mang. Sie meint, dass die zehn neuen Bäume, die hier gepflanzt werden, aufgrund des speziellen Wurzelraumes bis 100 Jahre alt werden können – „und das selbst dann, wenn uns möglicherweise auf Grund des Klimawandels trockene Zeiten bevorstehen“, sagt Mang.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.