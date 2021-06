In Geras startete der Reigen der 20 Gemeindeparteitage der Volkspartei im Bezirk. Jürgen Maier, Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter, dankte dem bisherigen Obmann Karl „Jo“ Leitner für seine ausdauernde Tätigkeit über fast zwei Jahrzehnte und gratulierte Vizebürgermeister Karin Gutmann zu ihrer neuen Funktion als Gemeindeparteiobfrau. Alle Mitglieder stimmten für sie.

„Ich danke für euer Vertrauen, freue mich auf die gemeinsame Arbeit in einem tollen Team und sehe meine Schwerpunkte vor allem in der Jugendarbeit und in der Vielfalt unserer Bünde. Wir sind alle verschieden und deshalb ist es gut, auch verschiedene Bünde im Gesamten zu haben und mit ihnen in eine gute Zukunft zu gehen“, sagt Gutmann.

Ebenso einstimmig wurden ihre beiden neuen Stellvertreter – die Stadträte Jürgen Haller und Alfred Reinagl – gewählt. Neu im Vorstand ist Gemeinderat Christopher Plessl, der als Finanzreferent Bürgermeister Hans Glück folgt. Mit speziellen Aufgaben wurden Sonja Gönner (Schriftführerin, Presse und Social media), Marcel Filipsky (Jugend) und Christian Plessl (EU-Agenden) beauftragt. Den Bildungsbereich wird weiterhin die neue Parteiobfrau übernehmen.

Leitner dankte für die langjährige gute Zusammenarbeit und Unterstützung in den verschiedensten Bereichen.