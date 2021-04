„Die Versorgungspunkte mit Lebensmitteln an den Tankstellen werden immer beliebter, daher freue ich mich, hier unseren Partnern das Sortiments Know-how von Unimarkt als Basis zur Verfügung zu stellen, um in enger Abstimmung mit der jeweiligen Organisation dieses gemeinsam weiter zu entwickeln“, erklärt Andreas Haider, Geschäftsführer von Unimarkt, einer große Handelskette mit Sitz in Traun (OÖ).

Und Geschäftsführer Julius Kiennast vom Garser Handelshaus ergänzt: „Ein stark wachsender Convenience-Markt fordert innovative Lösungen für Food Services und Bistro. Wir freuen uns, mit unik einen neuen Weg in der Belieferung des Tankstellen- und Conveniencemarktes einzuschlagen.“

Zwei traditionsreiche Unternehmen, eine gemeinsame Idee: Die Unterwegsversorgung auf ein neues Level heben. Das gelingt mit der gemeinsamen Firma unik GmbH, die vom Handelshaus Kiennast und von der Unimarkt Gruppe neu gegründet wurde. Diese strategische Partnerschaft vereint die Stärken beider Unternehmen und sorgt für eine nationale, professionelle Belieferung von Tankstellen- und Lebensmittel-Märkten.

Beide Firmen halten je 50 Prozent

Mit einem Firmenanteil von je 50 % der Handelshäuser Kiennast und Unimarkt bündelt die neu gegründete Gesellschaft, deren Geschäftsführer Julius Kiennast und Andreas Haider sind, die Serviceleistungen beider Mutterfirmen. Ausgeliefert wird vom Zentrallager in Gars aus sowie von den Lagern in Traun und in Graz-Seiersberg.

Zum Einsatz kommt das an über 20 Standorten umgesetzte innovative Shop-in-Shop-Konzept „Nah&Frisch punkt“, das Kunden mit bis zu 1.200 Artikeln ein umfangreiches Sortiment bietet mit dem Fokus auf Brot- und Backwaren, frischem Obst und Gemüse und hochwertigen Molkereiprodukten – natürlich in Bio-Qualität. Süßwaren, Snacks, alkoholfreie und alkoholische Getränke sowie regionale Produkte ergänzen das Sortiment.