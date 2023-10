Eggenburger Delegation zu Gast in Bayern

In der schönen Oberpfalz in Bayern ging es drei Tage lang hoch her: die bayrische Marktgemeinde Deining begrüßte rund 40 Wegbegleiter und Freunde aus Eggenburg, um „20 Jahre Partnerstadt“ gebührend zu feiern. Das dicht gedrängte, aber kurzweilige Programm startete am Freitagnachmittag mit einem großen Jubiläumsabend in der Deininger Laabertalhalle.

Mit der Eröffnung einer schon traditionellen Fotoausstellung des Fotoclubs Eggenburg wurde der Festabend eingeläutet. Der Vorsitzende des Eggenburger Fotoclubs Harald Veigl zeigte rund 40 Bilder, diesmal mit dem Titel „Eggenburg in all seinen Facetten“.

Bayrischer Abend und Weißwurst-Frühstück

Mehr als 200 Gäste füllten die Halle und unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich auch neben den amtierenden Bürgermeistern Peter Meier (Deining) und Georg Gilli (Eggenburg) der bayrische Staatsminister Albert Füracker und der stellvertretende Landrat Martin Meier. Natürlich ebenfalls beim Festakt mit dabei die beiden Begründer dieser Partnerschaft Alois Scherer und Willibald Jordan. Ein besonderer Höhepunkt war wieder die Eintragung des Jubiläums ins Goldene Buch der Gemeinde Deining.

Am zweiten Tag führte Bürgermeister Peter Maier die Gäste aus Eggenburg zu den beiden Standorten bzw. Ausbildungszentren des Vorzeigebetriebes der Firma Max Bögl in Deining und Sengenthal. Anschließend gab es eine Besichtigung des Maybachmuseums und eine Stadtführung durch Neumarkt. Der Samstag wurde mit ein paar gemütlichen Stunden bei einem bayerischen Abend im Landgasthaus Sippelmühle abgerundet.

Bei einem gemeinsamen Weißwurstfrühschoppen im berühmten „Beddlbauern-Hof“ in Mittersthal ließ man das Festwochenende ausklingen, ehe die Eggenburger die Heimreise aus ihrer Partnergemeinde Deining in Richtung Eggenburg antraten.

Natürlich wird dieses besondere Jubiläum auch in Eggenburg gebührend gewürdigt: Der Gegenbesuch der Deininger findet vom 20. bis 22. Oktober mit einem umfangreichen Programm in Eggenburg statt.