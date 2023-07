Partnerschaft mit Ausbau-Potential

Da blitzte gleich wieder der bekannte Schalk durch, als „Alt“-Pfarrer Josef Zemliczka bei der Messfeier zur Kirchweihe mit Nachfolger Robert Bednarski meinte: „Ich feiere mit euch als Heruntergekommener - von Horn heruntergekommen.“ Bürgermeister Martin Falk stellte klar, dass man sehr wohl wisse, dass die Kirchenheiligen Simon und Judas Thaddäus am 28. Oktober gefeiert werde, aber „wir sind halt unserer Zeit voraus“.

Der Gottesdienst am Hauptplatz vor hunderten Besuchern, den die Bürgermusikkapelle Gars unter Astrid Geisler würdig umrahmte, war der Abschluss der Jubiläumsfeier anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft (Falk schon im Vorfeld: „50 Jahre schlampiges Verhältnis, zehn Jahre Ehe.“) der Kamptalgemeinde mit Gars am Inn. Deren Bürgermeister Robert Otter verwies auf die innige und emotionale Verbindung über 357,1 km (in Anklang an die heimische Postleitzahl) hin: „Ich verstehe, dass man gern hierher kommt und seinen Urlaub genießt. Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht!“

Und er wusste mit Augenzwinkern von einem Wunder zu berichten: „Nachdem im Mai Martin mit seiner Delegation eine Felsenbirne gebracht hat, die wir mit bayrischem Bier eingegossen haben, hat sie in kürzester Zeit so 16 bis 17 kg Früchte getragen, die wir gebrannt haben. Die Ernte bringen wir euch mit, eine Flasche vom Birnenlikör haben wir für uns behalten.“ Da ließen sich die Gemeindevertreter, angeführt von Vizebürgermeisterin Paula Uitz, nicht lumpen und übergaben ein überdimensionales Bild von Reinhard Podolsky, das eine Ansicht von Gars zeigt.

Aber auch die Feuerwehr von Gars am Inn hatte etwas mitgebracht: Der Garser Kommandant René Gigl und sein Stellvertreter Kurt Grien erhielten aus den Händen von Kommandant Klemens Greißl und Vorstand Alex Niederbauer die vom Deutschen Feuerwehrverband verliehene „Medaille für internationale Zusammenarbeit“, Ehrenkommandant Thomas Nichtawitz sogar jene in Silber - und für alle ihre Kameraden eine zünftige Brotzeit und Weißbier.