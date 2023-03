Röhrenbacher Landjugend feierte ab

Wenn die Landjugend feiert, dann ist Party angesagt. So auch bei der heurigen Warm-Up Party, die im Röhrenbacher Pfarrstadl über die Bühne ging. Jugendliche ab 16 konnten dabei abtanzen und abfeiern. Im Zentrum war ein Piratenschiff aufgebaut. Mit schmissigen Partykracher heizten die DJs Udo, Show Attac und Intoxicated den Gästen ein. Mit tollen Lichteffekten zu den Chart-Hits wurde die super Stimmung noch verstärkt. Viele Jugendliche und jung Gebliebene legten eine heiße Sohle aufs Parkett und tanzten zu den unterschiedlichsten Rhythmen. Andere sangen lautstark zu den aus den Lautsprecherboxen erklingenden Liedern mit.

Foto: Eduard Reininger

Keine ruhige Minute hatten die Helfer hinter den Bars und an den Theken. Die Nachtschwärmer feierten in der gedrängt vollen Location. Ständig in Aktion war das Security-Team, das alles überwachte, damit einer friedlichen Veranstaltung nichts im Wege stand. Ein Woche waren die Jugendlichen der LJ Röhrnbach mit dem Aufbau der Partylocation im Einsatz. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Instandhaltung des Jugenheims verwendet.

