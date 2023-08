Pater Josef geht in Pension

Der Altenburger Benediktiner PaterJosef Grünstäudl geht kurz vor seinem 74. Geburtstag in die wohlverdiente Pension. 33 Jahre hat er als Seelsorger in Horn gewirkt, zehn Jahre als Kaplan und 23 Jahre als Stadtpfarrer. Da war es eine Selbstverständlichkeit, dass beim Sonntagsgottesdienst in Horn neben vielen Gläubigen auch Bürgermeister Gerhard Lentschig und Feuerwehrkommandant Sascha Drlo Abschied nahmen. Seine Agenden als Feuerwehrkurat, Pfadfinder- und Waldmark-Seelsorger nahm er auch 2008 mit, als er als Pfarrer nach Röhrenbach und St. Marein kam, schließlich 2014 noch nach Dietmannsdorf.

Als im Jahr 2020 der Pfarrverband im Horner Becken entstand, war Pater Josef als Pfarrvikar hauptsächlich in den „josefinischen Pfarren“ Röhrenbach, St. Marein und Dietmannsdorf seelsorglich tätig. Nun wurde er in all seinen Pfarren von den Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräten, Vereinen und Vertretern der politischen Gemeinden gebührend bedankt und verabschiedet.

Auch die Pfarre Röhrenbach sorgte bei einem Gottesdienst mit P. Albert Groiß unter Mitwirkung des Kirchenchores für einen würdigen Abschied. Seitens der Pfarre bedankten sich Franz Fleischl und Anita Kopper, weiters die Ministranten mit einem Gedicht, von der Gemeinde Bürgermeister Gernot Hainz sowie von den vier Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Röhrenbach Alexander Gutsch, vom Seniorenbund Leopold Hofbauer, von der Jugend Katrin Jamy-Stowasser und Robert Wögenstein und vom Kirchenchor Melanie Reichel. 15 Jahre war Pater Josef in der Pfarre tätig. Er war bei vielen Festen, Veranstaltungen und Ausflügen dabei, alles wurde vom „Hobbyfotografen“ mit zahlreichen Fotos festgehalten.

Der nunmehrige Horner Stadtpfarrer Pater Albert Groiß stand in seiner Eigenschaft als Moderator des Pfarrverbandes den Gottesdiensten vor und legte in den Predigten jeweils das Tagesevangelium in Hinblick auf das Leben von P. Josef als Apostel Jesu aus, die auch manchmal verunsichert waren und die dennoch ihren Meister als Sohn Gottes und Helfer für die Menschen bekannt machten. Alle Mitfeiernden wünschten P. Josef bei der anschließenden Agape Erholung, Gesundheit und Gottes Segen – mit dem Wunsch, dass er auch da und dort wieder zur Aushilfe kommen wird.