Top-Bewertungen für Horner Klinikum .

Über eine Top-Bewertung durch seine Patienten darf sich das Landesklinikum Horn freuen. Bei der aktuellen Patientenbefragung erreichte das Landesklinikum Horn mit einem Gesamtergebnis von 96,3 von 100 möglichen Punkten bei den Klinik-Standorten mit mehr als 300 Betten die drittbeste Bewertung in ganz Niederösterreich. Insgesamt wurden landesweit 40 Urkunden in acht Kategorien vergeben – gleich vier davon landeten in Horn.