Top-Ergebnisse für Horner Landesklinikum

Bei der Urkundenübergabe an die Unfallchirurgie 2: Alfred Zens, Ludwig Schleritzko, Andreas Reifschneider, Stationsleiterin Claudia Lang, Oberärztin Johanna Aschinger, Wolfgang Leitner, Franz Huber, Martin Breitenseher und Konrad Kogler (von links). Foto: Point of View GmbH, POINT OF VIEW GmbH

Für das Landesklinikum Horn gab es gleich in zwei Kategorien Auszeichnungen. Die Abteilung „Augenheilkunde“ wurde ex aequo mit dem Universitätsklinikum St. Pölten die best bewertete Augenstation des Landes. Ebenfalls den Sieg holte sich die Unfallchirurgie 2 als best bewertete Unfallchirurgie-Station.

Das Landesklinikum Allentsteig war das zweitbest bewertete Klinikum in der Kategorie „Sonderkrankenanstalten“. Außerdem hatte es den besten Rücklauf in dieser Kategorie.

Mit der Urkundenverleihung in St. Pölten wurde den Vertreterinnen und Vertreten der ausgezeichneten Stationen Anerkennung und Dank durch den zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko und den beiden Vorständen der Landesgesundheitsagentur Alfred Zens und Konrad Kogler zum Ausdruck gebracht.

Bei der Übergabe an das Landesklinikum Allentsteig: Alfred Zens, Ludwig Schleritzko, Martin Breitenseher, Stationsleiterin Doris Dirnberger, die Bereichsleiter Christian Bancher und Beatrix Litschauer, Franz Huber, Andreas Reifschneider und Konrad Kogler (von links). Foto: Point of View GmbH, POINT OF VIEW GmbH

Es sei das Ziel, für alle Niederösterreicher die beste medizinische und pflegerische Versorgung zu gewährleisten, sagte der für die Landeskliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko. Die guten Bewertungen durch die Patienten seine keine Selbstverständlichkeit. „Nur durch unsere engagierten Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patienten sorgen, sind ausgezeichnete Ergebnisse wie diese möglich“, sagte der Landesrat.

Im Zeitraum von 1. September bis 30. November 2022 haben rund 25.000 Patienten an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur teilgenommen und Feedback abgegeben. Mit durchschnittlich 94,9 von 100 möglichen Punkten sind die Ergebnisse für das Jahr 2022 wieder überdurchschnittlich gut.

Bewertet wurden etwa die Pflege- und Ärzteteams, die Servicequalität sowie die Qualität der Information. „Wir freuen uns sehr, dass die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Umfrage eine sehr gute Bewertung für die großartigen Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgegeben haben. Denn gerade in den letzten zwei Jahren war unser Personal mehr denn je gefordert und dafür gebührt ihnen unser größter Dank und Respekt“, so Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege in der NÖ Landesgesundheitsagentur.