Patienten stehen auf Eggenburger Ärzte

Wer zum Arzt muss, will sicher gehen, dass er in guten Händen ist. Aber wie kann man ärztliche Leistungen beurteilen? Das ist gar nicht so leicht. Als Entscheidungshilfe versteht sich das Internetportal Docfinder: Seit 2009 bietet es die Möglichkeit, Arztbesuche zu bewerten, Erfahrungen auszutauschen und Empfehlungen auszusprechen. Auf dieser Basis vergibt DocFinder jährlich den „Patients‘ Choice Award“. Bereits zum elften Mal wurden heuer die beliebtesten Mediziner Österreichs gekürt – und gleich drei Eggenburger Ärzte landeten in der Siegerliste.

Bereits zum dritten Mal in Folge ist Gerald Jahl beliebtester Zahnmediziner. Wie erklärt er sich seine hohen Zustimmungswerte und die große Patienten-Zufriedenheit? „Wir nehmen unsere Patienten als Partner wahr“, überlegt Jahl. Und: „Wir animieren sie, mitzutun und Verantwortung für ihre eigene Genesung zu übernehmen. Wir haben außerdem vom Start weg ein eigenes Konzept gehabt. Was wir wollen ist, dass Kompetenz und Sicherheit nicht nur Schlagwörter sind.“ Die Patienten würden auch schätzen, dass sich sein Team Zeit für sie nehme, sie aufkläre: „Das ist unser Standardprogramm, das hat mein Team verinnerlicht, denn wenn meine Mitarbeiter das nicht mittragen, kann ich als Arzt noch so gut sein – dann wird das nix.“

Hirschl setzt auf Ruhe und Gelassenheit

Zweiter im Siegerbunde ist Kardiologe Michael M. Hirschl. Sein Credo: „Ich behandle die Patienten, so wie ich selber gern behandelt werden möchte.“ Gelassenheit und Ruhe gehören für ihn genauso zum Behandlungskonzept wie ein hervorragendes Team, das ihn unterstützt.

Ihre Patienten stehen auch bei Patients‘ Choice Award Siegerin Nummer drei, Urologin Renate Kirchmeyer, im Mittelpunkt: „Gerade in einem so sensiblen Bereich wie der Urologie ist das Wohlfühlen der Patienten besonders wichtig. Viele Patienten merken bereits beim Betreten meiner Ordination, dass die Urologie Eggenburg einfach anders ist.“ Möglicherweise liege das auch an ihrer ausgestellten Lego-Sammlung. Für sie sei ihr Beruf Berufung und Leidenschaft! „Ich bin gerne für meine Patienten da. Mit seiner Ärztin muss man(n) reden können – ich denke, das ist bei mir der Fall“, sagt Kirchmeyer.

Kirchmeyer: Hausbesuche für nicht mobile Patienten

Besonders wichtig sind ihr dabei Erreichbarkeit und Patientennähe. So erhalten auch nicht mehr selbstständig mobile Patienten im Rahmen von Hausbesuchen die notwendige fachärztliche Betreuung – im Akutfall auch am Wochenende. Und abschließend: „Es freut mich sehr, dass meine Patienten zufrieden sind. Ich würde nämlich nichts ändern wollen, denn ich bin, wie ich bin – einfach ich.“

