Stift Altenburg: Mit Mozart-Messe verzaubert

Auf Einladung von Abt Thomas Renner gestaltete die Cappella „Ars musica“ am 15. August die Pontifikalmesse anlässlich des Patroziniums, der Schutzherrschaft des Stiftes in der mit Troger-Fresken reichlich ausgestatteten Stiftskirche.

Abt Thomas wies in seinen Worten auf das Hochfest des Benediktinerstiftes hin: „Das Fest heute zeigt die Berufung des Menschen, Maria ist uns vorausgegangen. Wir feiern ein Fest der Perspektive, ein Glaubensgeheimnis, den Triumph über den Tod.“

Es ist schon zur Tradition geworden, dass an diesem Tag der überregionale Chor unter der Leitung von Maria Magdalena Nödl mit dem Stiftsorganisten und -kapellmeisterMartin Wadsack das Hochamt musikalisch gestaltet. Heuer wurde Wolfgang Amadeus Mozarts Messe in C-Dur, KV257, bekannt als die „Große Credo-Messe“, aufgeführt, weil sie sich auf die besondere Betonung der Credo-Rufe bezieht, die das Glaubensbekenntnis einleiten und sich durch das gesamte Credo wie ein roter Faden ziehen. Die Messe wurde 1776 im Salzburger Dom anlässlich der Bischofsweihe von Ignaz Spaur uraufgeführt und wurde von Mozart selbst auch als „Spaur-Messe“ bezeichnet.

Für ein wahrhaft zu Herzen gehendes musikalisches Erlebnis zeichnete natürlich in erster Linie die unvergleichliche Musik Mozarts verantwortlich, wunderbar interpretiert vom Chor der Cappella „Ars musica“, dem kleinen, aber feinen Orchester der „Cappella Altenburgensis“, den Solisten Elisabeth Wimmer, Nadiya Khaverko, Gernot Heinrich und Johannes Feigl, die mit ihren Stimmen glänzten und sich harmonisch in das Ganze einfügten. Martin Wadsack begleitete nicht nur Kantor Joachim Furtlehner an der Orgel und sorgte für die Präludien, er war auch Komponist des berührenden „Assumpta est Maria“ („Aufgenommen ist Maria“) für Orgel, Chor, Soli und Orchester zum Offertorium.

Lang anhaltender Applaus der vom eben Gehörten beeindruckten Besucher in der vollen Stiftskirche war der verdiente Lohn für die ausgezeichneten Darbietungen aller Beteiligten.