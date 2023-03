Überraschung in Langau: Franz Linsbauer geht als Bürgermeister

Gegenüber der NÖN gab Linsbauer für diese Entscheidung vielfältige Gründe an. Insgesamt sei der Zeitpunkt ideal. „Ich gehe lieber jetzt, wo vielleicht noch viele sagen, dass es schade ist, als dann, wenn sie froh über meinen Abgang sind“, sagt Linsbauer. Er sei grundlegend der Meinung, dass man bestimmte Ämter nur für eine gewisse Zeit ausüben soll. Er habe immer gesagt, nicht länger als 15 Jahre Bürgermeister sein zu wollen. Zudem sei er durch seine Funktion als Landtagsabgeordneter und durch seinen landwirtschaftlichen Betrieb mit den Zeit-Ressourcen ans Limit gekommen. Außerdem stehe mit Daniel Mayerhofer ein geeigneter Kandidat für die Nachfolge bereit.

Foto: Rupert Kornell

Und es sei keine Selbstverständlichkeit, fähige Leute für die Arbeit als Bürgermeister, die auch in einer kleinen Gemeinde wie Langau ein Fulltime-Job sei, zu gewinnen. Mayerhofer sei fest im Gemeindeleben und den Vereinen verankert, habe sich auch schon als Geschäftsführender Gemeinderat intensiv um Themen wie Schule, Kindergarten oder Breitband-Ausbau gekümmert und sei anerkannt und beliebt. Und: „Jeder bringt wieder neue Sichtweisen mit. Ich bin überzeugt, dass sich die gute Entwicklung Langaus der vergangenen Jahre unter Mayerhofer fortsetzen wird.“

Künftig will sich Linsbauer auf seinen Betrieb, in dem im Frau Trixi und Sohn Paul tatkräftig zur Seite stehen, und seine Abgeordneten-Tätigkeit konzentrieren, denn: „Ich bin zum einen Bio-Bauer mit Leib und Seele, zum anderen kann ich mich so mehr für die Anliegen des Bezirks im Land einsetzen“, sagt Linsbauer.

Mehr zum Wechsel in der Langauer Gemeindepolitik und zum Vereinsempfang gibt's in der nächsten Kaufzeitung der Horner NÖN.

