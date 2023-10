Hilfswerk Horn hat neue Pflegemanagerin

Nach 26 Jahren bricht für Amra Karadza, Pflegemanagerin NÖ Hilfswerk Horn, mit ihrer Pensionierung nun ein neuer Lebensabschnitt an, der natürlich auch im Zuge einer Abschiedsfeier am Gesundheitsplatz eingeläutet wurde.

NÖ Hilfswerk Horn Vorsitzende Pauline Gschwandtner würdigte das Engagement der werdenden Pensionärin in all den Jahren. So hat Amra Karadza mit ihrem Eintritt 1997 ins NÖ Hilfswerk Horn, wo aktuell 180 Kunden von 46 Mitarbeitern betreut werden, viel bewegt. „Wir hatten immer ein gutes Miteinander, angesichts all ihrer großartigen Leistungen wünschen wir Amra Karadza, deren Position von Bettina Ackerl übernommen wird, für den Start in ihren nächsten Lebensabschnitt alles Gute“, betonte Pauline Gschwandtner, Vorsitzende des Vereins Hilfswerk Horn.

Bettina Ackerl übernimmt Funktion als Pflegemanagerin

Amra Karadza nimmt sich ein Jahr Auszeit und möchte sich dann ehrenamtlich im Mobilen Hospiz und in der Palliativmedizin engagieren. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Bettina Ackerl übernimmt die Funktion der Pflegemanagerin im Hilfswerk Horn. Nach Stationen im Landesklinikum verschlägt es Ackerl nun zum Hilfswerk. „Es war einfach Zeit, etwas Neues zu erleben“ meinte Bettina Ackerl „Hier kann ich Menschen bis zuletzt ein würdevolles Leben in ihren eigenen vier Wänden ermöglichen“, betont Ackerl, die nun die wirtschaftliche und fachliche Leitung des Hilfe und Pflege daheim-Standortes in Horn übernommen hat.