Spende statt Feier

Nach vierzig Jahren in der Unfallabteilung des Landesklinikums Horn ging Günther Gepp in den wohlverdienten Ruhestand. Dies nahm er zum Anlass, um anstatt mit seinen Kollegen zu feiern, zu spenden. Anstelle eines Abschiedsfestes erhielten der Verein „Ich bin Ich“ 200 Euro und die Tageseinrichtung für Erwachsene (Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie) 300 Euro überreicht.

Gepp liegt soziales Engagement am Herzen, er setzt damit ein Zeichen und übergab die Spende an die beiden Vereine. Aktuell werden in der Tageseinrichtung 24 Klienten von zehn Betreuern und einem Zivildiener betreut. Der Verein „Ich bin Ich“ unterstützt im Bezirk Horn Integrationskindergärten und Integrationsschulen, Tagesbetreuungsstätten, Wohnhaus, Behindertenreiten, organisiert und finanziert Freizeitaktivitäten, Ausflüge mit Klienten der Tagewerkstätte und kümmert sich darum, dass bei Bedarf neue Betreuungsmöglichkeiten entstehen.