Wechsel an der Eggenburger Raiba-Spitze

Raiffeisenbank-Direktor Gerhard Kabesch wurde an seinem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung vom Bürgerkorps Eggenburg mit Musikzug, Fahne, Ehrendamen und Kanonensalut überrascht. Im Anschluss durfte er einen Marsch dirigieren.

Gerhard Kabesch wurde am 1957 in Eggenburg geboren und blieb seiner Heimatstadt immer treu. Nach der Matura an der Handelsakademie Horn (mit Auszeichnung) und dem Präsenzdienst trat er am 1. Juli 1976 in die Raiffeisenbank Eggenburg ein. Er durchlief dort alle Abteilungen, ehe er zum Leiter der Kreditabteilung, ab 1996 zum Prokuristen und mit Juli 2003 zum Geschäftsleiter bestellt wurde. Gerhard Kabesch ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und drei Enkelkinder, denen er sich nun vermehrt widmen kann. Neben der Familie ist die Astronomie sein Hobby, das er seit der ersten Klasse Gymnasium pflegt. Sportlich hält er sich mit Radfahren und Motorradfahren fit. Kabesch kann auf ein langjähriges Engagement in der Kultur- und Kommunalpolitik in Eggenburg zurückblicken, zuletzt als Stadtrat für Finanzen.

Der Neue ist seit 2019 Eggenburger

Seine Nachfolge tritt der 1979 in Hollabrunn geborene Clemens Pfeifer an, der in Sitzendorf/Schmida aufgewachsen ist. Seine berufliche Karriere begann 2003 in der Raiffeisen-Landesbank NÖ/Wien. Von 2004 bis 2021 war Pfeifer in der Bankstelle in Hollabrunn tätig, wo er 2015 die Firmenkundenleitung übernommen hatte. Mit Juli 2021 wechselte er schließlich nach Eggenburg, in die Geschäftsleitung wurde er mit Mai dieses Jahres berufen. Zu seinen Hobbies zählen Sport und Reisen.

„Es ist für mich eine besondere Freude, in die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Eggenburg berufen worden zu sein, auch weil ich seit 2019 mit meiner Partnerin und unserem Sohn in Eggenburg lebe. Ich sehe es als Vertrauensbeweis und als große Herausforderung, in dieser Funktion tätig sein zu dürfen“, sagt Pfeifer.

Als mittlerweile einzige Regionalbank in Eggenburg wolle man „weiterhin den Fokus auf unsere Kunden legen und ihnen ein verlässlicher und kompetenter Partner in finanziellen Angelegenheiten sein“, freut sich Clemens Pfeifer auf seine neuen Aufgaben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.