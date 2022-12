Pläne konkretisiert: Ausbau von 54 auf 90 Zimmer

Werbung

Nach jahrelangen Verhandlungen und zuletzt pandemiebedingten Verzögerungen kommt nun Bewegung in den Ausbau des Fastenzentrums Pernegg. Wie die NÖN berichtete, hat das Stift Geras dem langjährigen Pächter Klaus Rebernig das Baurecht am Kloster Pernegg übertragen. Nun hat Rebernig seine Pläne im Gemeinderat Pernegg vorgestellt, um das Projekt voranzutreiben. „Ich beginne, das Projekt wieder zu starten“, freut sich der Bauherr nun im NÖN-Gespräch. Im Wesentlichen hält er an den alten Ausbauplänen, die noch aus dem Jahr 2019 stammen, fest.

Klaus Rebernig will das Fastenzentrum ausbauen. Fotos: TW Foto: TW

Rebernig schwebt ein umfassender Ausbau des Fastenzentrums vor. Neben den bereits bestehenden Gästehäusern „Rosalia“ und „Augustinus“ soll nun ein neuer, eigenständiger Gästetrakt gebaut werden. Insgesamt werden dabei 40 neue Zimmer entstehen. Von derzeit 54 Zimmern soll die Anlage somit auf über 90 Zimmer anwachsen und damit künftig fast doppelt so vielen Gästen Platz bieten.

Auch architektonisch gesehen bedeutet der Zubau eine Veränderung. Während sich die beiden schon bestehenden Gästehäuser innerhalb des Klosterensembles befinden, ist der Zubau außerhalb der Klostermauern, in südöstlicher Richtung in Hanglage, geplant. Das neue, noch namenlose Gästehaus soll mit dem Haus „Rosalia“ direkt verbunden sein. Es wird auch einen unmittelbaren Zugang vom Parkplatz aus geben.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 5,5 Millionen Euro. Im Endausbau wird das Fastenzentrum dann ungefähr 75 Mitarbeitern Arbeit geben. Zum Vergleich: Im Moment sind ungefähr 55 Personen angestellt, dies umfasst Mitarbeiter, Fastenbegleiter und Massage-Therapeuten. Der Umsatz könnte sich laut Rebernig fast verdoppeln. Gegenüber der NÖN meint der Bauherr, der Ausbau des Fastenzentrums leiste einen positiven wirtschaftlichen Beitrag für die ganze Region.

Streit um Pfarrerswohnung noch nicht beigelegt

Im Zuge der Übertragung des Baurechts an Rebernig ist es in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten mit Pfarrer Sebastian Kreit gekommen. Denn Rebernig erwarb mit dem Baurecht auch die Option, die Pfarrerswohnung und andere von der Pfarre genutzte Räume baulich zu verändern.

Sebastian Kreit sieht noch kein Ende im Zank um die Pfarrerswohnung. Foto: TW

Laut Pfarrer Kreit würde dies jedoch einer älteren Abmachung zuwiderlaufen, die der Pfarre diese Räumlichkeiten einst zugesichert hatte. Der Pernegger Pfarrer fühlte sich durch die Ausbaupläne daher übergangen. Laut Rebernig dürfte dieses Problem aber der Vergangenheit angehören: „Man kann das Problem ganz sicher lösen“, erzählt er der NÖN. Das Verfügungsrecht über die jeweiligen Räumlichkeiten sei nun mit dem Stift Geras abgeklärt worden und auch die Gesprächsbasis zu Pfarrer Kreit sei gut.

Nicht ganz so positiv sieht die Sache allerdings der Pfarrer selbst. Es habe zwar ein Gespräch mit Rebernig und einem Anwalt gegeben, seither warte er aber auf konkrete Vorschläge Rebernigs, der der Pfarre einen neuen – gegenüber der Vereinbarung von 1999 – Mietvertrag anbieten wolle.

Umbau-Zeitplan ist derzeit noch unklar

Ein weiterer Haken: Es gibt immer noch keinen konkreten Zeitplan. „Man weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie der Winter wird, wie sich die Inflation und die Zinsen entwickeln werden, das macht die Planungen schwierig“, schildert Rebernig der NÖN die Schwierigkeiten, vor denen er nun steht. Ähnliches hört man vom Pernegger Bürgermeister Andreas Nendwich. Die Marktgemeinde Pernegg sei grundsätzlich für das Bauprojekt und unterstütze es, erzählt Nendwich auf Nachfrage. Man habe auch schon zahlreiche Vorarbeiten geleistet: So wurden einige Grundstücksflächen mit dem Stift ausgetauscht, um klare rechtliche Verhältnisse und gute Voraussetzungen für das Bauvorhaben zu schaffen. Beispielsweise gehöre die Fläche vor dem Kloster nun offiziell der Gemeinde und auch in puncto Parkplatzflächen herrsche nun Klarheit, so Nendwich. Trotz Unterstützung seitens der Gemeinde Pernegg - noch gibt es keine Genehmigung für den Bau, auch die Bauverhandlung ist ausständig. Eine Prognose, wann mit dem Ausbau begonnen werden kann, traut sich der Pernegger Bürgermeister daher nicht abzugeben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.