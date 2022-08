Performance Kunst in der Stoitzendorfer Kellergasse

Das Ensemble „Kunstkreis Schnabulieren“: Karo Katrin Bohaty, Bernadette Kizik, Günther Bauer, Brigitte und Christian Klug (1.R.v.l.) Margarita Misheva, Bruno Brunner, Bernhardt Jammernegg, Intendantin Ilse Vivienne Brunner, Valiente und Prinzipal Jakub Kavin (2.R.v.l.) Foto: Eduard Reininger

D as Ensemble des Szenentheaters „Kunstkreis Schnabulieren“ mit Intendantin Ilse Vivienne Brunner glänzte mit einer heiteren Produktion in der Kellergasse. Weingeist und Kunstgeist bildeten eine erfolgreiche Symbiose. Die „Weinwanderung“ findet an vier Wochenenden bei verschiedenen Winzern statt.