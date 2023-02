68 Handys landeten in der Wundertüte

In Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft, dem Elternverein und der Marktgemeinde Pernegg haben die Kinder der Volksschule Pernegg bei der Ö3-Wundertüte mitgemacht und alte Handys für den guten Zweck gesammelt.

Die 21 Volksschulkinder waren sehr fleißig und konnten mit 68 Handys eine beachtliche Anzahl sammeln. Dies brachte ihnen in der Gesamtwertung den 52. Platz von österreichweit 414 teilnehmenden Schulen ein. In der Wertung „Handy/Schüler“ war es sogar der 7. Platz mit einem Schnitt von 3,24 Handys pro Schüler. Das freute die Schüler natürlich besonders und sie wollen nächstes Jahr wieder an der Aktion teilnehmen.

Zusätzlich zum guten Zweck sollten die Kinder bei dieser Aktion lernen, wie wertvoll Rohstoffe sind, ergänzt Direktorin Sigrid Rauscher, die sich über den Erfolg freute.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.