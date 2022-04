70 Jahre Blasmusikverband: Jugend geht voran

Werbung

Im Jahr 2002 wurde die Jugendmusikkapelle Pernegg durch ihren 2019 plötzlich verstorbenen Kapellmeister Günther Fröhlich gegründet. Der Großteil der Gründungsmitglieder war zu diesem Zeitpunkt zwischen 8 und 12 Jahren alt. Deshalb wurden die Eltern gebeten, Funktionen im Verein zu übernehmen.

Von 2002 bis 2017 erklärten sich Manfred Raab für das Amt des Obmannes, Thomas Stefal für jenes des Stabführers und Waltraud Schmid für jenes der Schriftführerin bereit. Walter Wanitschek war bei der Gründung Kassier und wurde nach einigen Jahren von Monika Neumeister abgelöst. Besonders zu erwähnen in diesem Zeitraum ist der Ankauf einer Tracht, die bei der Marschmusikbewertung 2012 in Raabs das erste Mal offiziell getragen wurde. Die gemeinsamen T-Shirts und Pullover gehörten nun der Vergangenheit an.

Ein besonderes Ereignis des Vereins war die Marschmusikbewertung zu seinem 15-Jahr-Jubiläum am 9. September 2017. Die Ausrichtung dieses Festes war für den damals 25 Mitglieder zählenden Verein eine große Herausforderung. Durch Familien, Freunde und unterstützende Firmen aus der Gemeinde wurde dieses erfolgreich gemeistert.

Der Gemeindeverband der W.A. Mozart Musikschule Horn, dem die Marktgemeinde Pernegg mit dem Schuljahr 2015/2016 beitrat, war eine große Errungenschaft. Aktuell sind rund 50 Personen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – in verschiedenen Formen, etwa bei der musikalischen Früherziehung, im Jugendorchester oder im Einzelunterricht – am Standort Pernegg musikalisch aktiv.

Ab Jänner 2018 löste Juliane Hofbauer Manfred Raab, der weiterhin als Stellvertreter zur Verfügung steht, als neue Obfrau ab. Günther Fröhlich und Thomas Herzan bildeten das Kapellmeisterteam, Alexander Schmid wurde neuer Stabführer. Weiters nahm Thomas Stefal die Stellvertreter-Positionen des Kapellmeisters und des Stabführers an. Damals wurden auch erstmals vier Marketenderinnen in den Verein aufgenommen, die seitdem die Kapelle bei Ausrückungen aufwerten und immer für einen Durstlöscher sorgen. Seit 2019 darf die Jugendmusikkapelle Pernegg für die wöchentlichen Sonntags-Proben genauso wie die W.A. Mozart-Musikschule die Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens in Pernegg benützen.

Mit der Zeit erhielt die Kapelle nicht nur in der Gemeindebevölkerung, sondern auch über die eigene Heimat hinaus, einen höheren Stellenwert. Durch die Tracht, Teilnahme an Wertungen und eigene Veranstaltungen entwickelte sich die Jugendmusikkapelle Pernegg mit Engagement und Freude weiter. Nicht nur das Musikalische, sondern auch der gemeinschaftliche Zusammenhalt wird bei der Jugendmusikkapelle Pernegg großgeschrieben. Dies wird auch durch die Probenbeteiligung jedes einzelnen Mitglieds, die bei den meisten über 85 Prozent liegt, bestätigt.

