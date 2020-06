Der neu gewählte Bürgermeister der Marktgemeinde Pernegg, Andreas Nendwich, zog im Gespräch mit Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger eine erste Zwischenbilanz über seinen Start.

NÖN: Wie waren die ersten rund 100 Tage im neuen Amt? Schon eingewöhnt?

Andreas Nendwich: Ganz ehrlich: Es ist ein extremer Aufwand, ich sehe meine Frau jetzt noch weniger als vorher. Ein angenehmer Nebeneffekt der Coronakrise war, dass sämtliche Abendtermine ausgefallen sind. Dadurch hatte ich mehr Zeit, mich in gewisse Dinge einzulesen, dafür verbringe ich sehr viel Zeit im Amt. Die Option, dieses Amt zu übernehmen, war für mich immer präsent, weil das Interesse dafür einfach da war. Ich habe jetzt gesehen, wie intensiv dieses Amt ist, aber es macht trotzdem großen Spaß. Auch, weil die Beteiligung der Bevölkerung bei uns sehr hoch ist.

Inwiefern?

Nendwich: Das zeigt sich nicht nur in der Coronakrise, in der sich viele Freiwillige gemeldet haben und der Zusammenhalt in der Gemeinde sehr groß war. Ein anderes Beispiel ist die Ortsbildpflege, die Menschen nehmen das selbst in die Hand und sorgen so dafür, dass es bei uns so schön ist. Ein anderes Beispiel haben zuletzt die Staningersdorfer mit der Reinigung des Schwimmbades geliefert.

Sie haben schon ihre Frau angesprochen: Wie funktioniert es, Amt, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen?

Nendwich: Wenn man sich nicht bewusst gewisse Auszeiten nimmt, bleibt das Privatleben auf der Strecke. Man muss diese Auszeiten konsequent planen, sonst wird es schwer. Der Bürgermeister wird oft nur bei öffentlichen Terminen wahrgenommen, die Hintergrundarbeit wie Sitzungen und Besprechungen wird oft unterschätzt. Dabei ist man gerade in kleinen Gemeinden als Bürgermeister für alles zuständig. Der Vorteil dadurch ist aber, dass man alle Zusammenhänge kennt. Dadurch, dass ich schon lange im Gemeinderat bin und die Zusammenarbeit mit den Gemeindemitarbeitern top ist, hatte ich da schon einen Startvorteil.

Neu geregelt musste ja auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat werden. Denn der wurde ja nach der Wahl zur Hälfte ausgewechselt ...

Nendwich: Das stimmt. Und die andere Hälfte wurde bei der Wahl davor ausgewechselt. Ich bin in unserer Fraktion der Älteste. Aber: Das junge Team bringt frischen Elan und viele Ideen mit. Das einzige, das uns fehlt, ist jetzt das Geld ...

Die Coronakrise hat die Finanzen der Gemeinden ja ordentlich beeinflusst. Wie sehen Sie die Lage ihrer Gemeinde?

Nendwich: Wir sind eine kleine Gemeinde, haben nur wenige Betriebe, daher auch wenig Kommunalsteueraufkommen. Was in der Krise wichtig wäre, ist eine Anpassung der Bedarfszuweisungen an jene Gemeinden, die es wirklich brauchen. Pernegg hat etwa 90 Hektar Wald. Früher war das eine Sparkasse, wenn wir Geld gebraucht haben, haben wir Holz geschlagen. Aber der Borkenkäfer hat diese Sparkasse leer gefressen. Derzeit kommen durch die Wiederaufforstung sogar noch zusätzliche Kosten auf uns zu.

Welche Projekte stehen generell in nächster Zeit an?

Nendwich: Das wichtigste Zukunftsprojekt in unserer Region ist der Breitbandausbau. Wir haben in Coronazeiten gesehen, dass sehr viel Arbeit von zu Hause aus erledigt werden könnte, wenn die entsprechenden Leitungen vorhanden sind. Ich wünsche mir hier etwas mehr Wind vom Land. Beim Ausbau müssen auch die Gemeinden in unserer Region zusammenhalten. Wir müssen qualifizierte Arbeitsplätze in die Region bringen, als Lebensraum ist unsere Region ja top. Zuzug passiert aber nur über die notwendigen Arbeitsplätze.

Wie schaut es mit dem Ausbau konkret in der Gemeinde aus?

Nendwich: In Lehndorf haben wir im Zuge der Kanalarbeiten schon die ersten Schritte Richtung Ausbau gesetzt, in den anderen KGs müssen wir das noch nachholen. Aber auch der Wohnbau – wir denken ein Projekt mit einem Bauträger an – und der Bau eines Feuerwehrhauses in Pernegg stehen auf der Agenda.

Man sagt, dass neue Besen gut kehren. Welche Neuerungen haben Sie für Pernegg geplant?

Nendwich: Neu gestalten will ich etwa den Ablauf von Gemeinderatssitzungen. Wir wollen zu Beginn jeweils ein bestimmtes Thema erörtern, damit alle auf dem gleichen Stand sind und auch für die Öffentlichkeit Informationen bieten. Bei der kommenden Sitzung am Donnerstag soll es etwa um das Thema Abwasser-Entsorgung gehen.

Warum gerade dieses Thema?

Nendwich: Weil es als Zukunftsthema für unsere Gemeinde wichtig ist. Unsere Anlage ist für die 700 Einwohner unserer acht Katastralgemeinden derzeit am Limit. Ich will, dass alle Gemeinderäte, aber auch die Bevölkerung weiß, was Sache ist. Wir haben hier Optimierungsbedarf. Wenn wir weitere Bauplätze aufschließen wollen – und das wollen wir –, dann brauchen wir auch bei der Abwasser-Entsorgung eine zukunftsfähige Lösung.

In der Corona-Krise hat auch die Gemeindegruppe auf WhatsApp großen Anklang gefunden. Wie kam es dazu?

Nendwich: Unsere neue Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß hat sich da ordentlich ins Zeug gelegt und das toll gemacht. Wir haben viele positive Rückmeldungen auf diese Gruppe bekommen – auch andere Gemeinden haben um Rat gefragt.