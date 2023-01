Ein Beamer für die Volksschule

Werbung

„In der heutigen Zeit braucht es für den interaktiven, modernen und ansprechenden Unterricht auch digitale Geräte“ erklärte Bürgermeister Andreas Nendwich. In Kombination mit dem neuen Hochleistungsbeamer ist ein spannender und interessanter Unterricht möglich. Jede Pädagogin ist bemüht, den Kindern die digitale Welt näher zu bringen. Dazu Schulleiterin Sigrid Rauscher: „Es ist mir eine Freude, dass an der Volksschule Pernegg gelebte Schulpartnerschaft außergewöhnlich gut funktioniert.“ Die Schüler und Pädagogen der Schule sind nun am neuesten technischen Stand und können gut gerüstet Unterrichtsinhalte im Bereich der Digitalisierung umsetzen. Sigrid Rauscher bedankte sich bei Bürgermeister Andreas Nendwich und Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

