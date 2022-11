Pernegg eröffnete den Advent

Das Ambiente, passt, das Angebot stimmt und die Stimmung konnte kaum besser sein, denn wie vor der Pandemie sorgte, das Team des Dorferneuerungsvereins und der Feuerwehr wieder ausgezeichnet für die Besucher der traditionellen Veranstaltung im Vereinshaus. An den Ständen der 25 Kunsthandwerker fanden die Besucher eine feine Auswahl an regionalen Schmankerln und Geschenksideen. Heinrich Herzan, Obmann des Dorferneuerungsvereins, meinte: „Tag für Tag rückt das große Fest näher. Hier wird an traditionellen Ständen alles angeboten, was Weihnachten stimmungsvoll macht, was typisch regional, echt und authentisch ist. Der Bauernmarkt ist eine Fundgrube, wenn man nach besonderen und originellen Weihnachtsgeschenken sucht.“

Liebevolle Gebrauchsgegenstände, kreativ Gestricktes, Schmückendes für Heim und Fest, Geschnitztes für die Krippen, wärmende und wohltuende Teesorten, hausgemachte Weihnachtsbäckereien, regionale Obstsäfte oder Gebranntes, für jeden Geschmack war etwas dabei. Der Reinerlös des stilvollen weihnachtlichen Bauernmarktes kommt dem Erhalt des Vereinshauses und der freiwilligen Feuerwehrt zugute.

