Vor etwa einem Jahr wurden in Pernegg die ersten Skizzen für den neuen Kindergarten präsentiert, mittlerweile nimmt das Projekt immer konkretere Form an. Noch diese Woche soll – so es die Witterung zulässt – mit den Arbeiten am Außenputz des neuen Gebäudes begonnen werden. Danach wird die Holzfassade gemacht, sodass das Gebäude in rund einem Monat außen fertig sein soll.

Aber auch im Inneren wird fleißig gearbeitet. Als Nächstes werden die Estrich-Arbeiten gemacht, Anfang der Ferien sollen die Innenarbeiten abgeschlossen sein, damit die Ferienzeit dann für die Übersiedelung genutzt werden kann. In der Sitzung des Gemeinderates am 8. März wurden nun die Möbeltischler-Arbeiten vergeben.

Der Auftrag über 43.000 Euro (exkl. Steuer) ging nach einstimmigem Beschluss an die oberösterreichische Firma Alpenkid GmbH. Diese Firma wird Massivholzmöbel nach dem Wunsch der Pädagoginnen anfertigen. Ausständig sind dann noch die Vergaben für die Gartengestaltung und die Spielgeräte.

Förderung sank stärker als Kosten

Auch die weiteren Beschlüsse der Sitzung wurden einstimmig gefasst. Abgesegnet wurde der bereits getätigte Ankauf eines neuen Schulbusses beim Autohaus Lehr in Horn. „Der Bus ist schon im Betrieb, die Kinder sind von ihm begeistert“, schilderte Bürgermeister Franz Huber (ÖVP). Der Bus, der auch mit Sensoren zur Personenerkennung ausgestattet ist, kostete 29.000 Euro, wobei die Gemeinde 25

Prozent davon als Förderungen zurückbekommt. Auch die Beträge für die Kindergartenbeiträge wurden angepasst. Der Bastelbeitrag wurde von 12 auf 15 Euro pro Monat erhöht, jener für den Transport mit dem neuen Bus von 18 auf 20 Euro. „Damit sind wir zwar noch nicht kostendeckend, können aber die laufenden Kosten für den Bus abdecken“, erklärte Huber.

Einstimmig angenommen wurde auch die Annahme von Fördermittel für die Wasserversorgungsanlage Lehndorf. Für die WVA waren ursprünglich 300.000 Euro veranschlagt worden.

Feuerwehr-Ansuchen intensiv diskutiert

Damit hätte die Gemeinde Förderungen vom Wasserwirtschaftsfonds von 96.000 Euro (30 Prozent) erhalten. Da sich die Gemeinde aber um Sparsamkeit bemühte und die Kosten schlussendlich „nur“ 250.000 Euro betragen haben und für diese Summe die Förderhöhe nur 27 Prozent beträgt, sinkt die Förderung auf 67.500 Euro. „Für die nächsten 50.000 Euro hätten wir also 30.000 Euro Förderung bekommen. Da wird man eigentlich bestraft, wenn man auf Sparsamkeit achtet“, sorgte diese Minderung der Förderung bei einigen Mandataren für Kopfschütteln.

Ebenfalls einstimmig beschlossen – und vom Prüfungsausschuss nicht beanstandet – wurde der Rechnungsabschluss 2018, der im ordentlichen Haushalt bei Einnahmen von 1.811.000 Euro und Ausgaben von 1.802.000 Euro aufweist. Der Soll-Überschuss beträgt 184.000 Euro. Der außerordentliche Haushalt weist Einnahme von 1.265.000 Euro und Ausgaben von 994.000 Euro aus. Der Schuldenstand bei den haushaltsrelevanten Schulden stieg im Vorjahr durch die Darlehensaufnahme für den Kindergarten von 384.000 Euro auf knapp 1,1 Mio. Euro. Für das 1,3 Mio. Euro-Projekt wurden bisher 750.000 Euro an Darlehen aufgenommen. Ohne dieses Projekt wäre der Schuldenstand 2018 also gesunken.

Intensiv diskutiert wurde dann auch ein Ansuchen der Feuerwehr Nödersdorf, die heuer acht Neuaufnahmen zu verzeichnen hat und für die neuen Mitglieder 12.500 Euro an Einkleidungskosten hat. Die Nödersdorfer hatten daher bei der Gemeinde um Unterstützung angesucht. Da man künftig alle Wehren gleich halten wolle, beschloss der Gemeinderat, dass es künftig für jedes neue Mitglied 200 Euro „Kopfprämie“ geben werde.