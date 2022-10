Neues Siedlungsgebiet für Bevölkerungswachstum

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von rund 590.000 Euro wurde im dritten Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 im Rahmen der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Das berichtet Bürgermeister Andreas Nendwich (ÖVP). Die Summe wird für die Aufschließung eines neuen Siedlungsgebietes (490.000 Euro für Kanalbau, 100.000 Euro für den Straßenbau) verwendet. Mit den Arbeiten soll (je nach Witterung) bereits in den nächsten Wochen begonnen werden. Eine Änderung der Gemeinde-Wohnbauförderung soll zukünftig gewährleisten, dass die Hausbauer für mindestens zehn Jahre ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Pernegg begründen.

Der Klimakrise wird mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED entgegengewirkt, entsprechende Angebote werden eingeholt, mit einer Amortisierung der Investition wird in fünf Jahren gerechnet.

Weiters wurden beschlossen: die Ausstattung der Volksschule mit Beamer und Tablets um 6.500 Euro; ein Dienstbarkeitsvertrag mit der EVN zur Errichtung einer neuen Trafostation; die Ausschreibung für Arbeiten zum Bau des Feuerwehrhauses in Pernegg; Grundstücksverkauf im neuen Siedlungsgebiet.

Aufgrund einer Pensionierung wird in der Gemeinde der Posten eines Klärwärters ausgeschrieben.

