Pernegg trauert um Erwin Bauer

Bauer wurde am 12. Dezember 1936 geboren. Der Posselsdorfer startete seine lokalpolitische Karriere 1968 mit dem Einzug in den Gemeinderat. 1971 stieg er zum Geschäftsführenden Gemeinderat auf, wurde noch im selben Jahr Vizebürgermeister. Elf Jahre später übernahm er dann die Bürgermeister-Funktion, die er bis 2000 inne hatte. Damals folgte ihm Franz Huber nach. Schon ein Jahr davor gab Bauer die Obmannschaft der Pernegger ÖVP an Huber ab, Bauer wurde er zum Ehrenobmann ernannt.

Viel Lob für seinen Vorgänger hat Huber parat. Als größter Verdienst sei es Bauer hoch anzurechnen, dass er es geschafft habe, viel zum Zusammenwachsen der Ortschaften innerhalb der Großgemeinde Pernegg beizutragen. Außerdem habe Bauer junge Politiker – auch ihn – in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert. Es sei Bauer auch ein großes Anliegen gewesen, dass es für die Gemeinde mit der Übergabe zu Huber gut weitergehe.

Auch wenn der aktuelle Bürgermeister Andreas Nendwich politisch nicht mehr mit Bauer gearbeitet hat, privat und beruflich habe man sich gut gekannt. Nendwich strich die soziale Seite Bauers hervor, der gerne unter Leuten gewesen sei und die Pernegger auch gerne mit der Ziehharmonika und Liedern unterhalten habe.

Privat galt Bauer als liebender und verlässlicher Familienmensch, der seine Zeit am liebsten mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Enkeln verbrachte. Auch das soziale Leben stand für ihn immer im Mittelpunkt, sein großes Hobby war die Jagd. Außerdem gehörte er mehr als 60 Jahre der Feuerwehr an, auch bei anderen Vereinen und Organisationen war er sehr aktiv.

Seitens der Marktgemeinde Pernegg wurde er mit dem „Goldenen Ehrenring“ ausgezeichnet. Die Landes-ÖVP ehrte Bauer mit dem „Silbernen Ehrenzeichen“.

Bauer wird am Samstag, 12. November, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Pernegg eingesegnet und nach der Feier der Messe im Familiengrab bestattet.

