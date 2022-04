Zweite Gruppe vor Start: Zuzug wird sich positiv aus

Werbung

Auch wenn es in den vergangenen Monaten zahlreiche Sterbefälle in der Gemeinde Pernegg gegeben hat – dank Zuzug ist es um die Zukunft der Gemeinde aktuell gut bestellt. Eine Entwicklung, die die Marktgemeinde zu zwei Projekten animiert hat.

Zum einen wird am südlichen Ortsrand eine für Pernegger Verhältnisse große Siedlungserweiterung durchgeführt, erzählt Bürgermeister Andreas Nendwich. In einer ersten Tranche wurden sieben Bauplätze gewidmet, mit der Aufschließung soll im August begonnen werden. Außerdem plant die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft WAV auf einem großen Grundstück eine Wohnhausanlage, auch Reihenhäuser könnten hier entstehen. In einem weiteren Entwicklungsschritt sind weitere elf Bauplätze in Vorbereitung. „Wenn man will, dass sich Leute bei uns ansiedeln, dann müssen wir diese Möglichkeit bieten“, sagt Nendwich. Daher liege ihm auch der Glasfaserausbau in der Gemeinde am Herzen: „Auch das kann für viele der entscheidende Faktor sein, sich in einer Gemeinde anzusiedeln.“ Darüber hinaus habe Pernegg mit Nahversorger, Arzt und Bank eine gute Infrastruktur und biete für Familien kurze Wege in Schule und Kindergarten.

Und in letzterem wird aktuell das zweite Projekt in diesem Zusammenhang umgesetzt. Denn dank einiger geburtenstarker Jahrgänge wurde im Kindergarten der Platz zu wenig. Um künftig eine räumlich optimale Lösung zu haben, wird ein weiterer Gruppenraum angebaut. Die Bodenplatte dafür wurde bereits gelegt, der Holzriegelbau soll demnächst aufgestellt werden. Dann folgen laut Bürgermeister Andreas Nendwich der Bodenaufbau mit Estrich und Fußbodenheizung und der weitere Innenausbau. Vorgesehen ist dafür eine Darlehensaufnahme über 250.000 Euro: „Damit sollten wir auskommen“, sagt Nendwich.

Starten soll die zweite Gruppe sogar schon nach Ostern. Sie wird vorerst im zweiten Gruppenraum im Bestandsgebäude untergebracht, die Kleinkindbetreuung wechselt dafür vorübergehend in den Bewegungsraum. Abgeschlossen werden soll der Zubau noch rechtzeitig vor dem Start des kommenden Schuljahres im Herbst.

Heißen wird das neue Siedlungsgebiet übrigens nach Beschluss des Gemeinderates „Hopfengarten“ – in Anlehnung an einen in vergangenen Zeiten seitens des Klosters hier betriebenen Hopfenanbau. Warum man einen Straßennamen gesucht und nicht wie bisher in Pernegg üblich durchnummeriert hat? „Weil wir in Pernegg in dieser Hinsicht ohnehin schon Kraut und Rüben haben“, sagt Nendwich. Es sei angedacht, den schon einmal gescheiterten Versuch, auch im Rest des Ortes Straßennamen einzuführen, noch einmal aufzugreifen.

