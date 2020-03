NÖN: Nach 20 Jahren als Chef der Gemeinde Pernegg haben Sie im Vorjahr ihren Rückzug angekündigt. Mit welchen Gefühlen verlassen Sie nun die Lokalpolitik? Wehmut oder Freude?

Franz Huber: Es ist von beidem etwas dabei. Einerseits habe ich diese Aufgabe mit großer Freude erfüllt, andererseits fällt natürlich auch eine Belastung von mir ab. Vor der Entscheidung war ich in einem Dilemma: Einerseits bin ich noch nicht so alt, dass ich unbedingt gehen muss. Es war aber zeitlich immer schwieriger, alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe aber immer gesagt, dass ich dann gehen will, wenn die Leute noch sagen, dass es schade ist, dass der Huber geht und nicht fragen, wann er endlich aufhört.

Ist es so arbeitsintensiv, Bürgermeister einer doch eher kleinen Gemeinde zu sein?

Huber: Auch wenn Pernegg klein ist: Die Menschen erwarten – und das zu Recht –, dass der Bürgermeister immer für ihre Anliegen da ist. Heute lässt sich zwar auch vieles über den elektronischen Weg lösen, aber es ist oft wert, Dinge von Angesicht zu Angesicht zu besprechen oder lösen. Es ist wichtig, in der Gemeinde präsent zu sein. Gepaart mit meinen beruflichen Herausforderungen ist es immer schwieriger geworden, alles zu schaffen. Ich bin beruflich in einer Situation, in der ich Leistung bringen muss. Daher musste ich entscheiden, ob ich beruflich oder in der Politik kürzertrete.

Wie haben Sie diese Entscheidung dann getroffen?

Huber: Ich habe die Entscheidung gemeinsam mit meiner Familie getroffen. Meine Familie ist immer hinter mir gestanden. Da man als Bürgermeister auch viel am Wochenende zu tun hat, musste ich viel, was unsere Familie betrifft, meiner Frau überlassen, auch das ist belastend. Ich bin ihr daher unendlich dankbar, mich immer so unterstützt zu haben.

Es ist auch bekannt, dass ihr langjähriger Vize Norbert Tetik sehr wichtig für Sie war ...

Huber: Er war in den fast 20 Jahren als mein Vize immer loyal an meiner Seite. Er hat mir in vollem Vertrauen viele Tagestermine abgenommen und höchst professionell agiert. Auch die Zusammenarbeit mit Amtsleiter Gerald Macek hat stets gut funktioniert. Es war eine Zusammenarbeit auf freundschaftlicher Basis.

Wenn Sie zurückdenken: Was von dem, was Sie sich am Anfang Ihrer Politlaufbahn vorgenommen haben, haben Sie auch umsetzen können?

Huber: Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr in der Gemeindepolitik, war insgesamt 35 Jahre dabei. Politisch interessiert war ich schon immer, ich wollte mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Dann hat sich alles Schritt für Schritt entwickelt. Schon in meiner sechsjährigen Zeit als Vize habe ich mich für das Bürgermeisteramt in Position gebracht. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Klar war von Anfang an, dass wir hinsichtlich Kanal in Pernegg Aufholbedarf hatten. Das Thema haben wir in allen Katastralgemeinden rasch gelöst. Außerdem haben wir die Ortsdurchfahrten und Straßenbeleuchtung auf Vordermann gebracht und dank vieler freiwilliger Arbeitsstunden einige Dorfgemeinschaftshäuser saniert. Es war uns wichtig, die Bevölkerung immer miteinzubeziehen. Das hat viel zum Zusammenhalt in der Gemeinde beigetragen. Es ist uns viel gelungen, da können wir schon zufrieden sein.

Zuletzt haben Sie sich noch sehr für den neuen Kindergarten und die Tagesbetreuungseinrichtung eingesetzt. Wie wichtig war Ihnen gegen Ende ihrer Laufbahn dieses Projekt?

Huber: Sehr wichtig! Wir hatten bei der Kinderbetreuung seit Jahren Handlungsbedarf. Es gab viele Varianten, vom Neubau bis zur Sanierung des alten Gebäudes. Als sich die Chance mit der ELER-Förderung (Anm.: Förderung durch die Europäische Union) ergab, habe ich meine guten Kontakte genutzt und bin schnell auf diesen Zug aufgesprungen, diese einmalige Chance zu nutzen. So konnten wir eine Einrichtung für Jahrzehnte schaffen, Pernegg ist jetzt hinsichtlich Kinderbetreuung gut aufgestellt.

Apropos gut aufgestellt: Was trauen Sie der neuen Pernegger Gemeindeführung zu?

Huber: Das überwältigende Ergebnis bei der Wahl freut mich besonders, weil es auch ein Beweis ist, dass die Bevölkerung den bisher gegangenen Weg honoriert hat. Ich glaube, dass Pernegg für die kommenden Herausforderungen mit dem neuen Team gut gerüstet ist.

Welche Herausforderungen werden das sein?

Huber: Der Breitband-Ausbau wird neben der Schaffung von Wohnraum, den wir durch den Ankauf von Grundstücken schon eingeleitet haben, das bestimmende Thema der Zukunft sein. Zudem steht der Bau eines Feuerwehrhauses in Pernegg an, das Schulgebäude braucht eine Wärmedämmung ... Andreas Nendwich wird also sicher nicht langweilig werden. Ich hoffe, dass der Bevölkerung auch klar ist, dass der finanzielle Spielraum in einer kleinen Gemeinde beschränkt ist und nicht jedes Anliegen sofort umgesetzt werden kann.

Abgesehen von den finanziellen Grenzen: Sind Sie in Ihrer Laufbahn jemals an ihre Grenzen gestoßen? Haben Sie vielleicht sogar ans Aufhören gedacht?

Huber: Das größte Problem war immer das zeitliche. Ein Jahr, nachdem ich 2000 Bürgermeister wurde, wurde ich Direktor im Landesklinikum. Ansonsten war so manches Kanalprojekt wirklich fordernd. Da hatte man es auch schon einmal mit großen Forderungen und uneinsichtigen Leuten zu tun, die sehr auf ihren persönlichen Vorteil bedacht waren. Das hat genervt, da war es nicht immer einfach, Contenance zu bewahren. Wenn es mit der Finanzierung knapp wurde, gab es die eine oder andere schlaflose Nacht.

Auch keine schlaflosen Nächte haben Sie bald mehr als Obmann im Gemeindebund. Wie fällt in diesem Bereich Ihre Bilanz aus?

Huber: Ich war 15 Jahre Obmann im Gemeindebund (Anm.: früher Gemeindevertreterverband) und wurde von meinen Kollegen zum Bürgermeistersprecher im Bezirk gewählt. Was mir da gemeinsam mit Abgeordnetem Jürgen Maier gelungen ist, ist das Zusammenschweißen der Bürgermeister zu einem Team, auch wenn natürlich jeder Bürgermeister ein Individualist ist.

Gibt es schon einen Nachfolger im Gemeindebund?

Huber: Nein, da wird erst nach den konstituierenden Sitzungen entschieden, wie es weiter gehen wird.