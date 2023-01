Geschenk von Präsident Macron für Eggenburger Christian Bauer

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Eine persönliche Widmung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron löste in der Landesberufsschule Eggenburg große Freude aus. Ein von ihm signiertes Foto ziert nun die Bildergalerie der Schule.

Im Frühjahr 2019 zierte dieses Bild auch die Titelseite der Horner NÖN. Der damalige Direktor der Schule, Christian Bauer, hatte Macron bei einem Besuch einer Lehrerdelegation in Straßburg eher zufällig getroffen. Ein kurzer Plausch mit gemeinsamem Foto und Shakehands ließ die Studienreise für Bauer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Eggenburg in Straßburg Mit Macron "auf Du & Du"

Etliche Fotos in der EU-Ecke der Landesberufsschule Eggenburg halten dieses Ereignis in besonderer Erinnerung. Aber Bauer wäre nicht Bauer, wenn er sich damit zufriedengegeben hätte. Um die EU-Infoecke noch attraktiver zu machen, verfasste er mit Französischprofessorin Doris Schmeiser-Schopf einen Brief an Macron mit der Bitte, das beigefügte Foto mit einer persönlichen Widmung zu versehen und dieses an die Botschafterschule Eggenburg zu retournieren.

Die erhoffte Antwort blieb zwar zunächst aus, dann schaltete Bauer aber Bundeskanzler Karl Nehammer ein – und der bat den französischen Präsidenten bei einer EU-Ratssitzung, das Bild mit einer Widmung zu versehen. Präsident Macron griff prompt zur Füllfeder und schrieb vor den Augen des Bundeskanzlers „Für Christian – mit meiner besten Erinnerung. Herzlichst, E. Macron“ auf das Bild. „Somit kann Nehammer die Originalität bestätigen und machte der Berufsschule damit ein tolles Geschenk“, freut sich Bauer.

