Bereits abgeschlossen ist die Sanierung der Kapelle in Breiteneich. Ausgangspunkt der notwendigen Renovierung des kleinen, aber feinen Gotteshauses war Schimmelbildung entlang der Dachrinnen. Bei einer Besichtigung hatte Josef Amon festgestellt, dass diese mit verrotteten Blättern und Moosschlamm verstopft waren. „Das ließ sich nicht länger aufschieben“, betonte Amon und befand: „Der Schmutz musste weg.“ Für den Rundumputz wurden die Dachrinnen von über 20 Kilo Verrottungsresten befreit. Im Anschluss stellte Amon fest, dass auch die Stiege „nix mehr für Gehschwache“ sei. Das Geländer wackelte und der Unterbau der Stiege löste sich auf. Daher wurde von Amon der Schutt gleich „kübelweise“ entfernt und die Stiege wieder begehbar gemacht. Die Malarbeiten führt ein heimischer Betrieb durch.

Künftig gehen auch in Breiteneich die Uhren wieder richtig. Denn das Läutwerk ging bereits um 20 Minuten nach und wurde von Franz Neuhold professionell eingestellt.

Bei der Kapelle handelt es sich um ein Kulturdenkmal von überörtlicher Bedeutung, sagt Amon. Erstmals erwähnt wurde die Kapelle – damals gehörte sie noch zur „Burg Breiteneich“ – im Jahr 1429. Erneuert wurde der Bau dann in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit flachgedecktem Schiff, abgerundeten Kanten, gekehltem Traufgesims und Rundbogenfenstern. Nach einem Brand 1904 wurde der Turm erneuert. Ein besonderes Schmankerl sind die rosettenbesetzten Steingewändefenster in der Sakristei. Im Innenraum dominiert der frühklassizistische Altar aus dem Jahr 1779. Er trägt das Bild „Unterricht Mariae“. Das Tafelbild an der Chorwand stellt die Himmelfahrt Marias dar. Zur weiteren Ausstattung zählen Kreuzwegbilder aus dem späten 19. Jahrhundert.

Mit den vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden leistete Amon selbst einen großartigen Beitrag zur Erhaltung des Kulturgutes. „Jetzt sieht alles wieder tadellos aus“, freute er sich über die gelungene Sanierung.