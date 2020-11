Landjugend des Bezirks Horn hilft in Pflegeheimen .

Mitglieder der Landjugend aus dem Bezirk Horn entlasten derzeit das Personal in den beiden Pflegeheimen im Bezirk. Sowohl im Stephansheim in Horn als auch im Landespflegeheim Eggenburg werden sie auch in den nächsten Tagen beim Besuchermanagement helfen.