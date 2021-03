Birgit Nachtmann wird die Ordination von Peter Mies übernehmen: Die 44-jährige Eggenburgerin hat im Hearing der NÖ Ärztekammer und Österreichischen Gesundheitskasse überzeugen können. Die Ärztin startet am 3. Mai. Sie will außerhalb des Landesklinikums Horn Fuß fassen.

„Ich habe im Laufe der Zeit gesehen, dass der präventive Bereich die schönere Aufgabe ist.“ Denn der Patient sucht sich seinen Hausarzt aus, das wirke sich positiv auf die Arbeit mit ihm aus. „Ich habe meinen Zenit im Landesklinikum erreicht und ich glaube, dass die neue Herausforderung für mich genau zur richtigen Zeit kommt.“ Die neue Gemeindeärztin führt Gespräche mit Bürgermeister Markus Reichenvater, geplant ist die Errichtung einer neuen Praxis gleich neben dem Amtshaus.

„Wir hoffen, dass wir in maximal zwei Jahren einziehen können.“ Bis dahin ordiniert sie am alten Standort, der kurz vor Nachtmanns Hearing geschlossen werden musste: Mies ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Er ist für die Eggenburgerin ein Vorbild, weil er mit Herz und Seele für seine Patienten gewirkt und hohe Beliebtheit genossen habe.

Mies wäre ihr als Ansprechpartner und mit Tipps zur Seite gestanden. Sein Fehlen mache es nicht leichter, tue ihrer Motivation aber keinen Abbruch: „Ich stelle mich der Herausforderung.“

Sie bereitet sich gerade vor: Die Software wird umgestellt, neue Gerätschaften werden angeschafft. Nachtmann wird den Kontakt mit dem Labor und anderen Firmen aufnehmen und ist dabei, die Konzession für die Hausapotheke zu verlängern. Die beiden bisherigen Ordinationshilfen gehen in den Ruhestand, sodass Nachtmann zwei neue Mitarbeiter aufnehmen wird. Die bisherige Reinigungskraft ist mit an Bord.

„Gehört alles unter Dach und Fach“

Die Zeit für alle vertraglichen Regelungen wäre bis zum 1. April zu kurz geworden, deshalb wird in Abstimmung mit Gemeinde, Kasse und Kammer der Mai als Start bevorzugt. „Das gehört wirklich alles unter Dach und Fach“, will Nachtmann keine Hauruck-Aktion.

Die Eggenburgerin bleibt stark reduziert dem Spital erhalten und wird pro Monat einen Nachtdienst übernehmen. „Ich werde weiterhin mit einem Fuß drin bleiben“, will sie den Kontakt zum Team im Klinikum halten.

Die Eggenburgerin hat drei Kinder und wird von ihrer Familie in ihrem neuen Bestreben unterstützt. Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen werde als Gemeindeärztin „mittelfristig leichter, weil ich keine Nachtdienste mehr habe, mit Ausnahme von einem, aber das fällt nicht ins Gewicht“, wie sie erklärt.