SPÖ: „Neun Bezirksgemeinden ohne Bankomat“

Wiesinger beklagt, dass die Ausdünnung des ländlichen Raums allgegenwärtig sei. Das manifestiere sich nicht nur beim Abzug von Polizeistellen und Post und dem Schwinden von Nahversorgern und Wirten, sondern auch bei den Bankomaten. Mit Altenburg, Brunn, Burgschleinitz-Kühnring, Meiseldorf, Rosenburg-Mold, Röhrenbach, Röschitz, Straning-Grafenberg und St. Bernhard-Frauenhofen seien schon neun der 20 Gemeinden im Bezirk Horn ohne Bargeldversorgung. „Oft beträgt der Weg zum nächsten Bankomaten vier Kilometer und mehr. Das ist inakzeptabel“, sagt Wiesinger. Vor allem ältere, nicht technik-affine Menschen würden so von ihrem Ersparten abgeschnitten. Und das habe auch Folgewirkungen für örtliche Bäcker, Wirte oder Greisslerein. „Wenn ich schon in einem anderen Ort bin, um Geld zu beheben, dann kaufe ich mir dort auch mein Käsestangerl beim Bäcker und meine Milch und die Butter beim Nahversorger. So wird ein Ort auf Raten ausgehungert“, klagt Wiesinger.

Für rund 70 Prozent sei Bargeld nach einer aktuellen Befragung der Österreichischen Nationalbank weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel, sagt Wiesinger. 95 Prozent der Österreicher könnten sich nicht vorstellen, auf Bargeld völlig zu verzichten. „Menschen wählen Politiker, um innovative Neuerungen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu erarbeiten, aber auch um Sicherheit zu bieten. In diesem Fall die Sicherheit jederzeit und an jedem Ort auf ihr Erspartes zurückgreifen zu können“, sagt der ehemalige Landtagsabgeordnete. Dafür wolle die SPÖ mit ihrer Strukturoffensive für vernachlässigte Gemeinden kämpfen, die unter anderem verbesserte Einkaufsmöglichkeiten, eine Ortskern-Belebung, mindestens einen Bankomaten in jeder Gemeinde und eine Standortgarantie für Polizeiinspektionen sicherstellen soll.

Link zur Petition: https://noe.spoe.at/bankomat