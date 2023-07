Abenteuerlustige Horner reisen nach Südkorea

Die Horner Pfadfinder Ted Sickinger, Alexandra Rauhofer, Eliano Kreuter, Silvia Rauhofer, Angelika Lindner, Samira Fraberger, Andreas Senar, Lena Schreibner und Sofia Höppner reisen zum World Scout Jamboree, dem 25. Weltpfadfindertreffen in Südkorea. Anlässlich ihrer bevorstehenden großen Reise nach Südasien suchte Bürgermeister Gerhard Lentschig die Abenteurer der Pfadfindergruppe in ihrem Gruppenheim auf. Lentschig zeigte sich begeistert von dem Vorhaben der Jugendlichen und Erwachsenen: „Sie sind Botschafter für das Waldviertel, einer wunderschönen Region Österreichs. Ich wünsche den Jugendlichen viele schöne internationale Kontakte und unvergessliche Erlebnisse auf diesem Jamboree – dies ist eine Erfahrung, welche sie nur einmal in ihrem Leben machen.“

Die neun Horner Jamboree-Teilnehmer sind größtenteils bereits seit ihrer Volksschulzeit fester Bestandteil der Horner Pfadfindergruppe, die mit 170 aktiven Mitgliedern die größte Gruppe im Waldviertel stellt. Der Besuch am Jamboree stellt den Höhepunkt eines jeden Pfadfinderlebens dar. Die jungen Reisenden sind gespannt darauf, die Weltverbundenheit junger Menschen hautnah erleben zu dürfen: „Wir freuen uns, fremde Kulturen kennenzulernen und neue Freunde zu finden.“ Für ihr großes Abenteuer haben die Jamboree-Teilnehmer keine Mühen gescheut. Seitdem sie sich vor rund zwei Jahren für das Jamboree angemeldet haben, haben sie fleißig gespart, um ihren Beitrag für dieses unvergessliche Abenteuer zu leisten.

Das Treffen wird alle vier Jahre organisiert. Das erste fand 1920 in London mit 27 Teilnehmerländern statt, 1951 gastierten 13.000 Pfadfinder bei der 7. Ausgabe im österreichischen Bad Ischl. In diesem Jahr werden rund 45.000 Teilnehmer aus 152 Nationen in Südkorea erwartet.