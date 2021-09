In einer für die Gläubigen wertvollen Tradition übernahm heuer wieder Monsignore Konsistorialrat Josef Neumayer die einmonatige Urlaubsvertretung in der Pfarre Röschitz. Neumayer wurde 1938 in Röschitz geboren und hat nicht nur seine Familie im Ort, sondern auch einen besonderen Bezug zu seiner Heimatgemeinde. Die Wiedersehensfreude über den jährlichen Einsatz ist groß – für ihn und im Besonderen für die Pfarrgemeinde.

Trotz des hohen Alters ist Monsignore Neumayer sehr aktiv, ein sehr guter Prediger und beliebt durch seine volksnahe, missionarische Arbeit. Er begann als Kaplan in Hausleiten und Gänserndorf, wurde im September 1966 zum Pfarrer von Groß Stelzendorf und 1971 zum Pfarrer von Göllersdorf bestellt. Dort wirkte er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007, eine Zeit, von der er gerne erzählt. Am 29. Juni 2021 feierte Neumayer den 60. Weihetag zum Priester.

Heuer wurde ihm aus Anlass des Diamantenen Priesterjubiläums dafür im Namen der Pfarre Röschitz gedankt. Einen passenden Rahmen bot der Vorstellungsgottesdienst der Erstkommunionkinder. Thomas Krottendorfer, stellvertretender Vorsitzender im Pfarrgemeinderat, erwähnte in seiner Dankansprache: „Wir brauchen auch heute im Leben Vorbilder und Monsignore Josef Neumayer ist eines – durch sein tägliches Ja zu seinem priesterlichen Wirken, Kontinuität und Verlässlichkeit, spürbare Gottes- und Nächstenliebe und eine erfüllende und ansteckende Freude im priesterlichen Dienst.“

Für den jahrelangen Einsatz als Urlaubsvertretung wurde ihm vom Pfarrgemeinderat mit einer Urkunde Dank und Anerkennung ausgesprochen und die Ehrung mit einer Magnumflasche „Antonius“ vom Weingut Gschweicher, dessen Etikett ein Kirchenfenster der Pfarrkirche Röschitz ziert, auch kulinarisch unterstrichen.