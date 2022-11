Zwei Siebziger, eine große Feier

Werbung

. Aber die Glückwünsche galten nicht nur ihm allein, sondern auch dem aus Münchreith bei Karlstein kommenden Diakon Franz Hadl , der schon so manchen Wortgottesdienst in Langau geleitet hat. Erster Gratulant war Werner Gerstl für den Pfarrgemeinderat: „Wir kommen nicht nur mit Worten, sondern bringen auch ein Präsent mit und wünschen dir, lieber Andreas, noch viele Jahre in unserer Gemeinde.“

Viele Jahre hat er hier schon hinter sich: Nachdem er 1986 vom Stift Geras zum Nachfolger von Milo Ambros – nach vielen Jahren in Brasilien nunmehr in Sigmundsherberg tätig – bestellt wurde, kann Brandtner von sich behaupten, mehr als die Hälfte seines Lebens hier verbracht zu haben. Sein Wirken in der Pfarre würdigte auch Bürgermeister Franz Linsbauer namens des Gemeinderates: „Du hast viele Spuren hinterlassen, die weit über Langau hinausreichen, hast so manches Mal mit deinen Visionen angeeckt, aber letztlich doch Anerkennung und Wertschätzung erfahren.“ Auch er kam mit einem Präsent, einem Korb voll Wein, denn „ein Glas ist nicht nur gesund, sondern schon etwas wenig …“.

Und schließlich erinnerte er daran, dass Brandtner und sein Nachbar, der frühere Gastwirt Walter Lenz , am gleichen Tag Geburtstag haben: „Zwei Männer, die die Langauer von der Geburt bis zum Begräbnis begleitet haben.“ Wie Gerstl schloss auch Linsbauer Diakon Hadl in die Glückwünsche zum Abschluss der Messe ein, die der Kirchen- und Kinderchor unter der Leitung von Ingrid Reiss bzw. Marlene Obricht sowie Adele Brandeis (Orgel), Alexander Kastner (Trompete) und Christoph Reiss (Gesang) musikalisch gestaltete.

