18 Bäume für das Kleinklima

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für Kanal und Glasfaser und Beleuchtung in der Langen Zeile in Röschitz wurde die nun optisch ansprechend gestaltet. Dazu wurden in Abstimmung mit den Anrainern einige Rabatte angelegt, erklärt Bürgermeister Christian Krottendorfer.

Einige Gemeindemandatare haben die dann mit insgesamt 18 Bäumen bepflanzt. Neben dem optischen Gewinn sieht Krottendorfer das auch als Gewinn für das Kleinklima in der Langen Zeile. Man wollte damit auch ein Zeichen in Zeiten des Klimawandels setzen.

17 der Bäume sind übrigens Zierbirnen, jener im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße beim Gemeindeamt ist ein Lederhülsenbaum. Und der steht sogar in einer „Schwammstadt“. Wasser wird von einem Einlaufgitter bzw. den benachbarten Dachsimsen in den Schwammstadt-Boden eingeleitet, damit kann sich der Baum auch in Trockenperioden versorgen.

