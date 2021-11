Solar-Initiative: 817. Dach auf der Mittelschule Horn

„Nach einer grundlegenden Analyse bestehender Möglichkeiten fiel uns die Entscheidung für Photovoltaik nicht schwer, da die Vorteile offensichtlich sind“, begründet Bürgermeister Jürgen Maier, warum auf dem Dach der Mittelschule Horn eine Photovoltaikanlage errichtet wurde.

An vielen Stellen heißt es, dass vor allem öffentliche Institutionen im Bereich der Energiewende vorangehen und als Vorbilder agieren sollen. Die Mittelschule Horn hat sich dies zu Herzen genommen und mit der Solarinitiative „Tausendundein Dach“ eine 111 kWp - Photovoltaikanlage errichtet.

Stromkosten werden um die Hälfte reduziert

„Zum einen ist da die ökonomische Überlegenheit im Vergleich zu anderen Energieträgern, da die Technologie mittlerweile zu den günstigsten gehört“, so Maier, der auch Vorsitzender des Mittelschulausschusses ist, weiter. „Außerdem ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Horn so früh wie möglich mit dieser so wichtigen Technologie in Berührung kommen.“ Die Zahlen der Photovoltaikanlage sprechen für sich: Künftig produziert das Solarkraftwerk Strom um nur sechs Cent pro Kilowattstunde, dadurch kommt der Strom vom Dach um 50 % günstiger als jener vom Netz. Der Stromertrag wird 120.260 kWh pro Jahr betragen. Das macht eine jährliche CO₂-Einsparung von 39.686 kg, was umgerechnet 1.361 Bäumen bzw. 801.731 km mit einem E-Auto entspricht.

„Photovoltaik ist die günstigste Energieform“

„Immer mehr Menschen wird bewusst, dass es sich bei Photovoltaik um die günstigste Energieform handelt – ökologische Verantwortung gleich ökonomischer Notwendigkeit lautet die Devise“, weiß die aus Horn stammende Cornelia Daniel, die Initiatorin von „Tausendundein Dach“. Außerdem freue sie sich, dass ihre ehemalige Hauptschule nun auch mit Photovoltaik ausgestattet ist. „Unser wichtigstes Anliegen war, dass die gesamte Projektabwicklung aus einer Hand passiert: von der Planung, über das Beschaffen aller Genehmigungen und Förderungen sowie die Installation der Anlage. Insofern haben wir in Tausendundein Dach den idealen Partner gefunden“, sagt Maier.

Das Dach der Mittelschule Horn reiht sich als Dach Nr. 817 in die Initiative ein. Die Schüler mit Direktor Heribert Naber haben diese Zahl im Schulhof dargestellt, wobei mit einer Drohne gefilmt wurde. „Es war schon ein tolles Erlebnis, in meiner alten Schule diese Aktion mitzuerleben“ meinte Daniel, die mit Jürgen Maier und Heribert Naber bei dieser Aktion dabei war.