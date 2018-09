Seiner Pilgerleidenschaft ging der Eggenburger Alois „Lois“ Gruber auch im heurigen Sommer nach. Nach dem er schon den Jakobsweg gegangen ist, von Villach nach Assisi, von Rom nach Bari sowie in Frankreich und Irland gepilgert ist, nahm er nun die „Via Francigena“ in Angriff. Diese führte Gruber von Lausanne über den Großen St. Bernhard, Aosta, Pavia, Piacenza, Lucca, Siena, Bolsena und Viterbo nach Rom.

Dieser Pilgerweg folgt einer alten Römerstraße, die nach der Völkerwanderung wieder belebt worden war. In ihrer Blütezeit – aus der auch der Name Via Francigena stammt, pilgerte auch Karl der Große auf diesem Weg.

Eine detaillierte Wegbeschreibung stammt aus dem Jahr 990, als Sigeric, Erzbischof von Canterbury, in jeweils 79 Tagesetappen nach Rom bzw. wieder zurück gepilgert ist. Diese Beschreibung ist heute in der British Library in London zu finden. Der zweite Teil dieses Weges führt eben von Lausanne nach Canterbury.

Vortragsreihe über Reise startet in Kattau

Gruber bewältigte den Teil der Via Francigena in 44 Tagesetappen, auf denen er – neben eindrucksvollen Naturerlebnissen und zahlreichen von Menschenhand geschaffenen Sehenswürdigkeiten – besonders von den Begegnungen mit Menschen beeindruckt war. In der Gemeinde Orio Litta in der Lombardei etwa wurde er beim „Transitum Padi“ von Bootsmann Danilo in einer vier Kilometer langen Fahrt über den Po gebracht. „In dieser Gemeinde kümmert sich Bürgermeister Pier Luigi Cappelletti persönlich um die zahlreichen Pilger“, erzählt Gruber.

Endstation der Pilgereise war dann der Petersdom in Rom. Von seinen Eindrücken will Gruber in Vorträgen berichten. Der Startschuss zur Vortragsreihe fällt am Donnerstag, 13. 9., 19 Uhr, im Pfarrhof in Kattau.