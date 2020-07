Er übersah dabei eine hinter seinem Fahrzeug vorbeigehende 62-Jährige aus Burgerwiesen und stieß sie zu Boden.

Die Frau war mit einer Prellung leicht verletzt; nach einer ambulanten Behandlung im Landesklinikum Horn ist sie in häusliche Pflege entlassen worden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Polizei zeigte ihn wegen Alkohol am Steuer an und sandte den Bericht an die Staatsanwaltschaft Krems.