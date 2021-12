Budget in Brunn: Straße, Kanal und Polizei

130.000 Euro sind 2022 für den Straßenbau samt Beleuchtung im Budgetvoranschlag vorgesehen: Dies ist das kostenintensivste Projekt im nächsten Jahr. Instandhaltungen sollen mit dem Geld vorangetrieben werden.

101.500 Euro werden in die Wasserversorgung und 99.900 Euro in die Abwasserbeseitigung investiert: Siedlungsprojekte in den Katastralgemeinden Dappach und Waiden fallen dort hinein. Die Bauplätze sind schon parzelliert: Leithäusl GmbH aus Krems wird den Schmutzwasserkanal dorthin verlegen (60.685 Euro). Der Wasserleitungsbau umfasst 53.046 Euro.

Eines der nächsten Projekte ist der Umbau des Polizeigebäudes, wofür 85.000 Euro im Budgetvoranschlag vorgesehen ist. Das Haus hat erst ein neues Dach erhalten, im Inneren wird allerdings die Barrierefreiheit angestrebt. Die Polizeiinspektion wird daher künftig nicht nur das Obergeschoß nutzen, sondern das Erdgeschoß (wo früher die Post war) ebenso von der Gemeinde mieten. Windfang und barrierefreie Toilette sind unter anderem geplant.

Vorgesehen ist außerdem der Kauf eines Gemeindefahrzeuges für den Bauhof, veranschlagt mit 50.000 Euro. „Wir tendieren eher zu einem Bus und nicht zu einem Pritschenwagen, damit das Werkzeug nicht nass wird“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Allram. Möglicherweise wird ein Elektro-Fahrzeug erworben.

Die Schulden werden voraussichtlich im Dezember 2022 leicht auf 1.376.000 Euro sinken. Allram blickt positiv ins nächste Jahr, weil die Kommunalsteuer-Einnahmen stabil sind und das Land ausreichend unterstütze. Einstimmiger Beschluss des Budgetvoranschlags.